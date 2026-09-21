楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク1勝-楽天4勝（9/20 ソフトバンク3-5楽天 (楽天)、9/19 ソフトバンク2-5楽天 (楽天)、8/16 楽天1-6ソフトバンク (ソフトバンク)、8/15 楽天6-4ソフトバンク (楽天)、8/14 楽天5-2ソフトバンク (楽天)）
  • ソフトバンクスタメン：1(左)柳町　達、2(中)牧原　大成、3(指)柳田　悠岐、4(三)栗原　陵矢、5(一)山川　穂高、6(遊)川瀬　晃、7(右)笹川　吉康、8(捕)海野　隆司、9(二)庄子　雄大、10(投)上茶谷　大河
  • 楽天スタメン：1(右)中島　大輔、2(遊)宗山　塁、3(左)Ｃ・マッカスカー、4(指)YG安田、5(中)辰己　涼介、6(三)村林　一輝、7(一)黒川　史陽、8(捕)太田　光、9(二)小深田　大翔、10(投)前田　健太

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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31