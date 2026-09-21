阪神 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ2勝-阪神3勝（9/20 ＤｅＮＡ1-8阪神 (阪神)、9/6 ＤｅＮＡ4-1阪神 (ＤｅＮＡ)、9/5 ＤｅＮＡ3-2阪神 (ＤｅＮＡ)、8/23 阪神5-3ＤｅＮＡ (阪神)、8/21 阪神4-1ＤｅＮＡ (阪神)）
- ＤｅＮＡスタメン：1(左)度会 隆輝、2(二)牧 秀悟、3(三)筒香 嘉智、4(右)Ｊ・エンカーナシオン、5(一)佐野 恵太、6(中)蝦名 達夫、7(捕)古市 尊、8(遊)成瀬 脩人、9(投)平良 拳太郎
- 阪神スタメン：1(中)近本 光司、2(二)中野 拓夢、3(右)森下 翔太、4(三)佐藤 輝明、5(一)大山 悠輔、6(左)前川 右京、7(遊)元山 飛優、8(捕)坂本 誠志郎、9(投)Ｅ・ルーカス
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31