阪神 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ2勝-阪神3勝（9/20 ＤｅＮＡ1-8阪神 (阪神)、9/6 ＤｅＮＡ4-1阪神 (ＤｅＮＡ)、9/5 ＤｅＮＡ3-2阪神 (ＤｅＮＡ)、8/23 阪神5-3ＤｅＮＡ (阪神)、8/21 阪神4-1ＤｅＮＡ (阪神)）
  • ＤｅＮＡスタメン：1(左)度会　隆輝、2(二)牧　秀悟、3(三)筒香　嘉智、4(右)Ｊ・エンカーナシオン、5(一)佐野　恵太、6(中)蝦名　達夫、7(捕)古市　尊、8(遊)成瀬　脩人、9(投)平良　拳太郎
  • 阪神スタメン：1(中)近本　光司、2(二)中野　拓夢、3(右)森下　翔太、4(三)佐藤　輝明、5(一)大山　悠輔、6(左)前川　右京、7(遊)元山　飛優、8(捕)坂本　誠志郎、9(投)Ｅ・ルーカス

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31