日本ハム、ロッテとの接戦を制し9-7で勝利
先発投手：日本ハムは大川 慈英が4回4失点（4安打2奪三振）、ロッテのＡ・ジャクソンは4回6失点 得点経過： 3回表：ロッテが3点を追加 3回裏：日本ハムが1点を追加 4回表：ロッテが1点を追加 注目選手：日本ハムの今川 優馬が1本塁打、3打点、2得点の活躍、日本ハムの田宮 裕涼が1本塁打、3打点、2得点の活躍、日本ハムの大塚 瑠晏が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|115
|65
|49
|1
|.570
|-
|2
|巨人
|117
|63
|52
|2
|.548
|2
|3
|DeNA
|116
|52
|61
|3
|.460
|12
|4
|ヤクルト
|115
|51
|63
|1
|.447
|14
|5
|中日
|119
|51
|67
|1
|.432
|16
|6
|広島
|112
|46
|62
|4
|.426
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|116
|72
|42
|2
|.632
|-
|2
|西武
|119
|67
|49
|3
|.578
|6
|3
|日本ハム
|119
|65
|53
|1
|.551
|9
|4
|オリックス
|118
|56
|60
|2
|.483
|17
|5
|ロッテ
|113
|52
|58
|3
|.473
|18
|6
|楽天
|115
|45
|69
|1
|.395
|27