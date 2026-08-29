阪神が3点差で巨人に勝利

先発投手：阪神は大竹耕太郎が6回0失点の好投（3安打2奪三振）、巨人の田中将大は4回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：阪神が2点を追加 5回裏：阪神が1点を追加 7回裏：阪神が1点を追加 注目選手：阪神の大山悠輔が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 116 66 49 1 .574 -
2 巨人 118 63 53 2 .543 3
3 DeNA 117 53 61 3 .465 12
4 ヤクルト 116 52 63 1 .452 14
5 中日 120 51 68 1 .429 17
6 広島 113 46 63 4 .422 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 117 72 43 2 .626 -
2 西武 120 68 49 3 .581 5
3 日本ハム 120 66 53 1 .555 8
4 オリックス 119 57 60 2 .487 16
5 ロッテ 114 52 59 3 .468 18
6 楽天 116 45 70 1 .391 27