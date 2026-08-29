オリックス、1点差でソフトバンクを下す
先発投手：オリックスは髙島 泰都が5回1失点の好投（4安打1奪三振）、ソフトバンクの大津 亮介は6回0失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：オリックスが4点を追加 5回表：ソフトバンクが1点を追加 6回表：ソフトバンクが1点を追加。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|116
|66
|49
|1
|.574
|-
|2
|巨人
|118
|63
|53
|2
|.543
|3
|3
|DeNA
|117
|53
|61
|3
|.465
|12
|4
|ヤクルト
|116
|52
|63
|1
|.452
|14
|5
|中日
|120
|51
|68
|1
|.429
|17
|6
|広島
|113
|46
|63
|4
|.422
|17
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|117
|72
|43
|2
|.626
|-
|2
|西武
|120
|68
|49
|3
|.581
|5
|3
|日本ハム
|120
|66
|53
|1
|.555
|8
|4
|オリックス
|119
|57
|60
|2
|.487
|16
|5
|ロッテ
|114
|52
|59
|3
|.468
|18
|6
|楽天
|116
|45
|70
|1
|.391
|27