HANA、4EVE、BINIの3マンライブ「ASIA POP GIRL FEST 2027」開催決定　日本、タイ、フィリピンを舞台に3カ国のガールズグループが集結

日本からHANA、タイから4EVE、フィリピンからBINIが出演。「ASIA POP GIRL FEST 2027」が、2027年1月から2月にかけて日本、タイ、フィリピンの3カ国で開催されることが決定した。それぞれ自国のポップシーンを代表する存在として注目を集める3組が一堂に会し、各グループによるライブパフォーマンスに加え、この3組だからこそ実現するスペシャルステージも予定されている。

日本公演は2027年1月22日、23日の2日間、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催。その後、2月13日にタイ・バンコクのBITEC LIVE、2月19日にフィリピン・マニラのSM Mall of Asia Arenaを巡る。

HANAは、ちゃんみながプロデュースするCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組。2025年に「ROSE」でデビューし、「Blue Jeans」などのヒットを生みながら急速に支持を拡大。2026年2月には1stアルバムをリリースし、国内のガールズグループシーンで存在感を高めている。

4EVEは、Mind、Jorin、Taaom、Hannah、Fai、Punch、Aheyeからなるタイの7人組ガールズグループ。2020年に「OOH LA LA!」でデビューし、「TEST ME」（วัดปะหล่ะ?）などのヒットを通じてT-POPシーンを牽引してきた。近年は88risingとのプロジェクトや、米ロサンゼルスで開催されたHead In The Clouds Festivalへの出演など、活動の場を国外にも広げている。

BINIは、フィリピン発の8人組ガールズグループ。「Pantropiko」「Salamin, Salamin」「Cherry On Top」などを通じてP-POPを代表する存在へと成長し、フィリピン国内のみならず海外でも支持を拡大。2026年にはコーチェラ・フェスティバルへの出演やサマーソニックでの初来日を果たすなど、グローバルな活動を加速させている。

日本、タイ、フィリピンから、新世代のアジアンポップを象徴する3組が交差する「ASIA POP GIRL FEST 2027」。各公演の詳細およびチケット情報は後日発表される。

「ASIA POP GIRL FEST 2027」

出演：HANA、4EVE、BINI

2027年1月22日（金）

千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

2027年1月23日（土）

千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

2027年2月13日（土）

タイ・バンコク BITEC LIVE

2027年2月19日（金）

フィリピン・マニラ SM Mall of Asia Arena

※各公演の詳細、チケット情報は後日発表予定