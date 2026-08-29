Daichi Yamamoto、福岡・札幌・名古屋・広島巡るジョイントライブツアー開催決定

京都と東京を拠点に活動するMC・Daichi Yamamotoが、4都市を巡るツーマンライブツアー「Daichi Yamamoto Joint Show Series ”Hakka”」 を開催する。

本ツアーは、10月4日（日）の福岡・DRUM LOGOSを皮切りに、10月23日（金）札幌・PENNY LANE 24、11月8日（日）名古屋・ReNY limited、11月29日（日）広島・CLUB QUATTROの全4公演を巡る。各地でDaichi Yamamotoとステージを共にするアーティストは、後日発表予定。

Daichi Yamamotoは、2027年2月22日に自身初となる日本武道館ワンマンライブ「Daichi Yamamoto 日本武道館公演 Still Quiet」の開催を控えており、同公演のチケットはすでにソールドアウトしている。

”Joint Show Series”の名の通り、それぞれの土地で異なるアーティストとステージを共にする今回のツアー。チケットは本日8月28日（金）18:00より、先着の最速先行がスタート。日本武道館という大きな舞台を控えたDaichi Yamamotoの現在を、4都市で目撃できる貴重な機会となる。

＜ライブ情報＞

「Daichi Yamamoto Joint Show Series ”Hakka”」

2026年10月4日（日）福岡 DRUM LOGOS

2026年10月23日（金）札幌 PENNY LANE 24

2026年11月8日（日）名古屋 ReNY limited

2026年11月29日（日）広島 CLUB QUATTRO

▼チケット受付（全公演共通）

https://eplus.jp/daichiyamamoto-jointshow/

オフィシャル最速先行（先着）：8月28日（金）18:00〜9月6日（日）23:59

▼チケット料金（全公演共通）

指定席：6,500円（税込）

主催：Andless LLC.

制作：na