西武、4点差で楽天を下す
先発投手：西武は髙橋光成が6回2/3を4失点（4安打10奪三振）の好投、楽天の瀧中瞭太は6回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：西武が3点を追加 3回裏：西武が2点を追加 5回表：楽天が4点を追加 注目選手：西武の林安可が1本塁打、5打点の活躍、西武の長谷川信哉が2打点、3安打、2得点の活躍、楽天の辰己涼介が1本塁打、3打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|115
|65
|49
|1
|.570
|-
|2
|巨人
|117
|63
|52
|2
|.548
|2
|3
|DeNA
|116
|52
|61
|3
|.460
|12
|4
|ヤクルト
|115
|51
|63
|1
|.447
|14
|5
|中日
|119
|51
|67
|1
|.432
|16
|6
|広島
|112
|46
|62
|4
|.426
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|116
|72
|42
|2
|.632
|-
|2
|西武
|119
|67
|49
|3
|.578
|6
|3
|日本ハム
|119
|65
|53
|1
|.551
|9
|4
|オリックス
|118
|56
|60
|2
|.483
|17
|5
|ロッテ
|113
|52
|58
|3
|.473
|18
|6
|楽天
|115
|45
|69
|1
|.395
|27