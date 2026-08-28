西武、4点差で楽天を下す

先発投手：西武は髙橋光成が6回2/3を4失点（4安打10奪三振）の好投、楽天の瀧中瞭太は6回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：西武が3点を追加 3回裏：西武が2点を追加 5回表：楽天が4点を追加 注目選手：西武の林安可が1本塁打、5打点の活躍、西武の長谷川信哉が2打点、3安打、2得点の活躍、楽天の辰己涼介が1本塁打、3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 115 65 49 1 .570 -
2 巨人 117 63 52 2 .548 2
3 DeNA 116 52 61 3 .460 12
4 ヤクルト 115 51 63 1 .447 14
5 中日 119 51 67 1 .432 16
6 広島 112 46 62 4 .426 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 116 72 42 2 .632 -
2 西武 119 67 49 3 .578 6
3 日本ハム 119 65 53 1 .551 9
4 オリックス 118 56 60 2 .483 17
5 ロッテ 113 52 58 3 .473 18
6 楽天 115 45 69 1 .395 27