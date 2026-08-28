ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『夏祭り2026〜冷えたビールと熱いエール〜』が21日に都内で開催され、くつこMarimbaが1位に輝いた。また、あやねっぴがリアルイベントで初めて表彰台に立った。

調理ロボットが焼きそばを作っていた

毎年恒例の人気イベント『夏祭り』。昨年は会場が第一会場(屋外)と第二会場(屋内)の2つのエリアに分かれ、第一会場では、夏祭りをテーマに装飾が施された屋台が開放されているのが、他のリアルイベントとはまた違った雰囲気で新鮮だったが、今年は会場内に出店が配置されるレイアウトとなっていた。

また、会場入り口近くには、アサヒビールとヒノマル一番博多焼きそばのブースが。そして、焼きそばを作っているのはジュージューと音を立てる熱々の鉄板……ではなく、なんだかすごそうな機械。話を聞くと、これは炒め調理ロボットというものらしい。タッチパネルを操作して料理していた。ドラえもんのいる22世紀の未来で描かれていた光景の始まりを見ているような気持ちだった。

くつこMarimbaが1位「本当に光栄なこと」

そして会場で行われたライブ配信バトルは、1位 くつこMarimba、2位 飴まゆ、3位 あやねっぴという結果に。ランキングが確定した直後、あやねっぴが感極まって涙を流している姿が印象的だった。表彰スピーチで、あやねっぴは「配信を始めて2年4カ月になるのですが、リアルイベントで表彰台に立たせていただいたのは初めてで、本当にうれしいです」と喜びを語った。

そして、見事1位の座をつかみ取ったのは、これまでにも数々のリアルイベントで上位に入賞しているくつこMarimba。「夏祭り、本当に楽しいですね」としみじみと語り、「去年初めて参加させていただいて、その時は3位をいただいたんですけど、出店や食べ物、飲み物とか全部豪華ですごい楽しい。イチナナで一番楽しいイベントじゃないかなと思って、絶対に今年も参戦したいと思っていて。それにまさか1位をいただけるなんて、本当に光栄なことで。ありがとうございます」と感謝を伝えた。