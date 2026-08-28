週末、どこか遠くへ行きたいけど、なかなか良い場所が見つからない…。あなたも一度はそう感じたこと、ありませんか？

そんなあなたにぴったりの、心ときめく冒険が無料で体験できるイベントが、奈良県奥大和地域で開催されます。

それが「奥大和謎解きラリー『青空音楽会と失われた三つの旋律』」。私も最初は半信半疑でしたが、この謎解き旅は、日常を忘れさせてくれる最高の癒しでした。この記事を読めば、イベントの全貌と、あなたが得られる特別な体験がわかりますよ。

無料で巡る、奈良・奥大和の癒しと冒険の旅

広がる青い空、豊かな緑、そして古の歴史が息づく奈良県・奥大和。日常の喧騒から少し離れて、心身ともにリフレッシュしたいと思いませんか？

奈良県が主催する「奥大和謎解きラリー『青空音楽会と失われた三つの旋律』」は、ただの謎解きイベントではありません。奥大和の美しい自然、歴史、文化に触れながら、まるで物語の主人公になったかのような気分を味わえる、癒しと冒険の旅です。

奥大和が持つ独特の空気感を肌で感じながら、五感を刺激される体験。このイベントで特に注目したいのは、参加するだけで心豊かな時間が過ごせるその 「体験価値の高さ」 です。

奥大和の魅力を巡る「3つの旋律」の物語

この謎解きラリーは、奈良県の南部・東部に広がる19市町村からなる「奥大和地域」を舞台にしています。風情豊かな3つのエリアを巡りながら、LINE上で展開される物語とともに謎を解き進める形式です。

物語の主人公は、奥大和の生き物たちが奏でる「青空音楽会」に招待されたあなた。しかし、音楽会の主役である大切な 「3つの音符」 が突如吹き飛ばされてしまい、オオムラサキのリーダー『ノア』が困り果てています。あなたはノアと一緒に、失われた音符を探す癒しの冒険に出かけることになります。各地で出会う可愛らしいキャラクターたちとの交流も、この旅をより一層魅力的にしてくれるでしょう。

謎解きの舞台となる個性豊かな3つのエリア

奥大和の異なる表情を楽しめる3つのエリアが、あなたの冒険を待っています。

：風情ある城下町の面影が残り、歴史の息吹を感じられる場所です。：豊かな自然に囲まれ、日常の疲れを忘れさせてくれるような癒しの空間が広がります。：薬草の歴史が色濃く残る、どこか懐かしいレトロな街並みが魅力です。

各エリアには独自の物語と謎が隠されており、地域ごとの個性を五感で感じながら、心を解きほぐしていくことができます。まるでタイムスリップしたかのような街並みや、深呼吸したくなるような自然の中で謎を解く体験は、きっと忘れられない思い出になるはずです。

誰でも気軽に楽しめる！参加方法と「お値段以上」の特典

「謎解きは初めてだから不安…」という方もご安心ください。謎の難易度は、初めての方でも気軽に楽しめるように工夫されているとのこと。そして何より、この魅力的な体験が参加費無料で楽しめます。

参加方法と進め方

高取エリアなら壺阪山駅、下市エリアなら下市口駅、宇陀松山エリアなら榛原駅へ。各駅の改札内に掲示されているポスターを探しましょう。

ポスターの二次元コードを読み取り、謎解きゲーム専用の公式LINEアカウントを友だち登録します。

ポスターに記載されたキーワードをLINEに入力すれば、物語がスタート！

物語に沿って各地の名所を巡りながら、謎を解き明かしていきます。

1エリアあたりの想定所要時間は3～4時間程度（移動時間含む）と、日帰りでも無理なく楽しめます。推奨プレイ時間は9:00～17:00ですが、訪れる時期によって施設の開館時間や休館日が異なる場合があるので、事前に各施設の公式HPをチェックしておくのが賢明でしょう。

嬉しいクリア特典も！

各エリアをクリアするたびに、奥大和にちなんだ素敵な賞品が当たる抽選に応募できます。1エリアクリアから応募可能なので、まずは気になるエリアから気軽にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さらに、3エリアすべてをクリアすると、より豪華な賞品への抽選に参加できるチャンスも！ 参加費無料なのに、こんな素敵な特典まで用意されているのは、まさに「お値段以上」の体験と言えるでしょう。

開催概要とイベントを支えるプロの力

今回の謎解きラリーは、奈良県の自然や文化をより多くの人に知ってもらいたいという想いから、奈良県が主催しています。企画は株式会社アド近鉄、そしてリアル謎解きゲームの企画制作で数々の実績を持つ株式会社ハレガケ（NAZO×NAZO劇団） が制作を手掛けています。

株式会社ハレガケは、2013年設立以来、リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」イベントを700件以上も企画制作してきたプロ集団。その場所ならではの魅力を最大限に引き出し、「行きたくなる理由」を設計することに長けているため、今回の奥大和の魅力も余すことなく体験できること間違いなしです。

イベント詳細

：奥大和謎解きラリー「青空音楽会と失われた三つの旋律」：2026年9月4日(金) ～ 2027年1月31日(日)：高取エリア、下市エリア、宇陀松山エリア

起点駅：壺阪山駅、下市口駅、榛原駅

さあ、奥大和で心に優しいメロディを奏でる旅へ！

：無料（※別途、入場料等が必要な施設があります）：奈良県

奥大和の豊かな自然の中で深呼吸し、歴史ある街並みを巡りながら謎を解く。そして、可愛らしいキャラクターたちとの出会いが、きっとあなたの心を癒してくれるでしょう。日常の疲れを忘れ、明日からの活力を養うリフレッシュの旅に、ぜひ出かけてみませんか？

次の週末、奥大和で新たな冒険の扉を開いてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。