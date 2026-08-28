「街でもアウトドアでも、どんなシーンにも馴染む理想のバッグが欲しい」そう思ったことはありませんか？ CHROMEが送り出す新色「COYOTE」は、まさにそんなあなたの願いを叶える、都市と自然をシームレスに繋ぐ特別なコレクションです。私も実際にその魅力を探ってみると、CHROMEならではのタフな機能性と、都会的でありながら温かみのあるアースカラーの絶妙なバランスに驚かされました。この記事では、トレンドの「ゴアコア」スタイルにも最適な「COYOTE」バッグ全9モデルの秘密を徹底解剖。あなたの日常をさらに豊かにする“相棒”を見つける旅に出かけましょう。

CHROMEが提案する新時代のアースカラー「COYOTE」

長年にわたり、CHROMEはタフな機能性と都市に映えるデザインで、多くのストリートワーカー、サイクリスト、そしてファッション愛好家から絶大な支持を得てきました。そのCHROMEから、この秋冬シーズンに新たな魅力を放つ「COYOTE（コヨーテ）」カラーが登場します。この新色は、現代の多様なライフスタイルに寄り添う、都会的でありながら自然を感じさせる絶妙なニュアンスカラーです。

都市と自然を融合する「COYOTE」カラーの魅力

近年、ファッション界では「ゴアコア」や「アーバンアウトドア」といったスタイルが注目を集めています。これは、アウトドア由来の高機能なウェアやギアを、日常の都市生活にスマートに取り入れるトレンドです。CHROMEの「COYOTE」は、まさにこの潮流にぴたりとハマる色だと感じました。

コヨーテの毛並みを思わせる温かみのあるアースカラーは、ミリタリーウェアにも通じる落ち着いたトーンが特徴です。CHROME定番のブラックやオリーブとの相性も抜群で、既存のアイテムと組み合わせることでスタイリングの幅が大きく広がります。

この色が持つ「都市とアウトドアの境界線を曖昧にする」ような存在感は、私が特に惹かれた点です。無機質な都市空間では洗練されたアクセントとなり、週末のキャンプやハイキングでは周囲の自然に溶け込むような落ち着きを放ちます。まさに「シーズンを問わず使い続けられる一色」であり、このバッグがあれば、どんなシーンにも臆することなく飛び出していける頼もしさを感じさせてくれます。

タフネスと機能性はそのままに！「COYOTE」を纏う人気9モデル

CHROMEのバッグといえば、その圧倒的なタフネスと機能性です。今回の新色「COYOTE」は、ブランドを代表する人気の9モデルに採用されています。

どのモデルも、CHROMEが長年培ってきた耐久性や使いやすさはそのまま。そこに「COYOTE」という新たな色彩が加わることで、あなたの日常に新たな彩りを与えてくれるでしょう。

ラインナップの一部をご紹介します。

：軽量ながら高耐久な素材を用いたデイパック。アウトドアはもちろん、普段使いにも最適です。：ロールトップ式の防水バックパック。その堅牢な作りは、まさにCHROMEのアイコン的存在です。：人気の高いスリングバッグシリーズ。必要最低限の荷物をスマートに持ち運びたい方にぴったりです。：デイリーユースからライトなトラベルまで対応する万能バックパック。：大容量ながらスマートなデザインのバックパック。ビジネスシーンにも対応できます。

これらのモデルが「COYOTE」カラーを纏うことで、より洗練された印象に。例えば「KADET」のようなコンパクトなスリングバッグでも、この色を選ぶことで普段使いのアクセントとしてだけでなく、ちょっとしたアウトドアのシーンでも違和感なく溶け込むはずです。

CHROMEの哲学：都市と自転車の融合が生んだタフネス

CHROME INDUSTRIESは1995年、アメリカで誕生しました。自転車を愛する創業者が、自転車で使うのに適したバッグを自ら作り始めたことがブランドの起源です。だからこそ、CHROMEのバッグには都市生活者、特にサイクリストに寄り添う、実用的な工夫が満載なんです。

彼らがこだわる5つの特徴は以下の通りです。

必要な時に荷物にアクセスしやすい斜め掛け

荷物を持ち上げて背負う負担を減らすための独特な背負い方

斜めに背負ったバッグが前側にずれてこない工夫

雨でも中身が濡れない防水性

高い耐久性

これらは、単なるファッションアイテムではなく、日々のライフスタイルを快適にするための“ギア”として、CHROMEのバッグが世界中のファンに愛される理由です。

気になる価格と、CHROMEが誇る“コスパ”の真価

CHROMEのバッグは、その耐久性や機能性を考えると、決して高すぎる買い物ではありません。むしろ、長く使い続けられることを考慮すれば、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

今回「COYOTE」カラーが展開される各モデルの価格（税込）は以下の通りです。

品番 商品名 価格（税込） BG196CYTE KADET 13,750円 BG321CYTE MINI KADET 12,100円 BG351CYTE KADET MAX 19,800円 BG366CYTX BARRAGE 18L PACK 23,100円 BG367CYTX BARRAGE 22L PACK 25,300円 BG501CYTE MICRO KADET SLING 11,000円 BG502CYTE RECRUIT 22L PACK 15,400円 BG503CYTE INITIATE 26L PACK 16,500円 BJ007CYTX EXTLEK 24L PACK 14,300円

「少し高価かな？」と感じる方もいるかもしれませんが、CHROMEのバッグは本当に頑丈で、何年も酷使してもへこたれません。まさに「一生モノの相棒」として、あなたの日常を支え続けてくれることでしょう。そう考えれば、この価格はむしろ納得できるのではないでしょうか。

「COYOTE」コレクションの購入方法とアドバイス

今回紹介した「COYOTE」コレクションは、以下の場所で購入できます。

自宅から手軽に、全ラインナップをじっくり検討したい方におすすめです。

実際に手に取って、素材感や容量、背負い心地などを確かめたい方は、ぜひ店舗へ足を運んでみてください。スタッフの方から直接、製品の詳しい説明やアドバイスを聞けるのも大きなメリットです。

また、CHROMEは日本独自のサービスとして「CHROME CUSTOMS」を提供しています。これは、世界に一つしかないオリジナルバッグを作れるサービスで、その縫製は日本人のソーワー（バッグ職人）が手掛けているとのこと。今回の新色「COYOTE」でカスタムオーダーができるかは直接問い合わせが必要ですが、CHROMEのバッグに深い愛着を持つ方にはぜひ一度チェックしていただきたいサービスです。

新しい日常への扉を開く「COYOTE」

CHROMEの新色「COYOTE」は、単なる色の追加ではありません。それは、都市生活とアウトドアアクティビティ、そしてあなたの個性をシームレスに繋ぐ、新しいライフスタイルへの提案です。

この温かくも力強いアースカラーを纏ったバッグは、あなたの毎日をより豊かに、そしてスタイリッシュに演出してくれるはず。さあ、あなたもこの新しいCHROMEの魅力に触れてみませんか？あなたの次の“相棒”が、CHROMEの店舗やオンラインストアで待っているかもしれませんよ。

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