近年、記録的な猛暑が続き、子どもたちの健康や学習環境に深刻な影響を及ぼしています。そんな中、全国で最も平均年齢が若い「子どもの多いまち」として知られる愛知県長久手市が、未来を担う子どもたちを猛暑から守る画期的なプロジェクトを立ち上げました。

貴社も税制優遇を受けながら、この重要な取り組みに貢献できるとしたら、いかがでしょうか？ 本記事では、企業の社会貢献と地域投資を両立させる、長久手市の「こども熱中症対策プロジェクト」と、オンラインで手軽に参加できる「企ふるオンライン」の魅力に迫ります。

未来を育むまちの挑戦：長久手市「こども熱中症対策プロジェクト」

愛知県長久手市は、2020年国勢調査時点で平均年齢40.2歳と、全国で最も平均年齢が低い「子どもの多いまち」です。だからこそ、近年想像を超える猛暑が続く中で、子どもたちの健康と学習環境を守ることは喫緊の課題となっています。

市はこの課題に真剣に向き合い、「次世代を支えるこどもを守ろう！こども熱中症対策プロジェクト」を立ち上げました。このプロジェクトの核心は、小・中学校の体育館および武道場への空調設備整備です。

体育の授業や部活動、学校行事など、子どもたちが集団で活動する場での熱中症リスクは計り知れません。冷房設備の整備は、単に暑さを和らげるだけでなく、子どもたちが安心して学び、思い切り体を動かせる「安全な環境」を保障する、未来への重要な投資となります。

▲ 学校施設における熱中症対策のイメージ

長久手市がこのプロジェクトに込める思いは、「子どもたち一人ひとりが健やかに成長し、安心して学び続けられる環境を整えること」。これは、未来を担う子どもたちへの責任と愛情の表れであり、これからの社会を考える企業にとって、深く共感できる理念ではないでしょうか。

都会と田園が共存する成長都市「長久手市」の魅力と課題

愛知県長久手市と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか？ 近年では「ジブリパーク」の所在地として全国的に有名になりましたね。しかし、その魅力はそれだけではありません。名古屋市に隣接しながらも、市の中央部を未来的な乗り物「リニモ（東部丘陵線）」が走り、車窓からは市街地と緑豊かな田園風景が同時に楽しめる、まさに「都会と田舎」がバランスよく共存するコンパクトなまちです。

かつては1万人程度だった人口が、わずか50年で6万人を超えるまでに急成長。これは、恵まれた立地と計画的なまちづくり（土地区画整理事業など）の賜物です。しかし、この急速な発展は、新しい住民が多く、昔から続く地域コミュニティが希薄になるという課題も生み出しています。

市はこの現状を踏まえ、行政主導ではなく、市民と行政が協働する「市民主体のまちづくり」 を目指しています。長久手市が掲げる「第3期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標は以下の通りです。

：地域・しごとづくり「地域のつながりやしごとを通じて、誰もが健やかに活躍できるまちをつくる」：子育て支援「安心して子育てができ、子どもがすくすく育つまちをつくる」：観光交流「地域の様々な資源を活かし、賑わい・活気・交流をつくる」：地域の魅力向上「「安心・快適・便利」を高め地域の魅力をアップする」

今回の「こども熱中症対策プロジェクト」は、特に基本目標２「子育て支援」 に直結するだけでなく、子どもたちの安全を守ることで基本目標４「地域の魅力向上」 にも貢献する、非常に重要な取り組みです。長久手市は、「住み続けたい」「住んでみたい」と思えるまちづくりを着実に進めているのです。

企業が地域に「投資」する：企業版ふるさと納税と「企ふるオンライン」

さて、ここまで長久手市の魅力とプロジェクトの重要性をお伝えしましたが、「企業版ふるさと納税」が企業にとってどんなメリットがあるのか、気になりますよね。

「企業版ふるさと納税」とは、企業が地方自治体の特定のプロジェクトに寄付をすることで、税制上の優遇を受けながら地域貢献ができる制度です。一般的な寄付とは異なり、最大で寄付額の約9割が法人関係税から控除されるため、実質的な企業負担を抑えつつ、CSR（企業の社会的責任）活動を推進できるのが大きな魅力です。

そして、この制度をより身近にしたのが、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト 「企ふるオンライン」 です。

このサイトの使いやすさは、多くの企業にとって大きな利点となるでしょう。

：自社の理念に合った地域やプロジェクトを簡単に見つけられます。：煩雑な手続きは不要。クレジットカードまたは口座振込でスムーズに寄付できます。：各プロジェクトの詳細がわかりやすく掲載されており、何にどのように資金が使われるのかが明確です。

「社会貢献をしたいけれど、何から手をつければいいか分からない」「手続きが面倒そう」と考えていた企業にとって、「企ふるオンライン」はまさに救世主と言えるでしょう。

「企ふるオンライン」を支えるECのプロフェッショナル：株式会社サイバーレコード

この便利な「企ふるオンライン」を運営しているのは、熊本県に本社を置く株式会社サイバーレコードです。

2008年に創業した同社は、ECビジネスのプロフェッショナルとして、ECサイトの運営代行、コンサルティング、ブランディングなど、多岐にわたるサービスを提供してきました。モールやマーケットプレイスのEC支援で培った豊富なノウハウは、まさにEC分野の最先端を走り続けている証と言えるでしょう。

サイバーレコードが持つ「オンラインでの取引を円滑に進める技術」と「地域経済を活性化させたいという思い」が、企業版ふるさと納税という形で結実したのだと感じます。ECを通じて商品と顧客を繋ぐように、「企ふるオンライン」を通じて企業と地域を繋ぎ、双方にとって価値のある関係性を生み出しているのです。

彼らの専門性と地域貢献への情熱が、「企ふるオンライン」の利便性と信頼性を支えていることは間違いありません。

未来への共創：企業と地域が手を取り合う新しい社会貢献の形

愛知県長久手市の子どもたちの未来を守る「こども熱中症対策プロジェクト」。そして、その支援をオンラインで手軽に、かつ効果的に実現する「企ふるオンライン」。これらは、企業が単なる経済活動に留まらず、社会の一員として地域課題の解決に貢献し、持続可能な社会を築いていくための素晴らしい機会を提供しています。

「地域を支えたい」「社会貢献を通じて企業価値を高めたい」――もし貴社がそう考えているなら、この機会に長久手市のプロジェクト、そして「企ふるオンライン」をぜひチェックしてみてください。未来を担う子どもたちの笑顔のために、そして、より良い社会の実現のために、企業と地域が手を取り合う新しい一歩を踏み出してみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。