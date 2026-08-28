広島カープ逆転CSへ！名将・髙津臣吾が「秘策」を独占生解説！

カープファンの皆さん、今年の夏はまだ終わっていません！「まさか…」と諦めかけている方もいるかもしれませんが、広島ホームテレビ「フロントドア」が、あなたの希望を再び燃え上がらせるビッグニュースを届けます。あの日本一5度の名将・髙津臣吾さんが独占生出演し、カープの逆転クライマックスシリーズ進出への“秘策”を徹底解説！さらに、若きエース候補・鈴木健矢投手との意外な繋がりも明らかに。この放送を見れば、きっとカープの未来が見えてくるはずです！

名将・髙津臣吾が語る！カープ逆転CSへの秘策とは？

広島のプロ野球ファンにとって、週末の午後に欠かせない番組「ひろしま深掘りライブ フロントドア」が、2026年8月29日(土) 午後1時からの生放送で、なんとビッグゲストを迎えます。それが、広島県出身で、選手としても監督としても東京ヤクルトスワローズを5度の日本一に導いた名将、髙津臣吾氏です。

番組では、現在まさに佳境を迎えているカープの「逆転CS進出」について、髙津氏がたっぷりと語ってくれるとのこと。日本一を幾度も経験し、メジャーリーグも経験した「勝者のメンタリティ」を知り尽くした名将が、カープが残りのシーズンをどう戦い抜くべきか、そのヒントをどう読み解くのか、本当に楽しみでなりません。

皆さんも、髙津氏に聞いてみたいことはありませんか？実は、番組では視聴者からの質問を『フロントドア』の公式XとInstagramで募集中です。この貴重な機会に、ぜひ参加してみてください！

カープ鈴木健矢投手と名将・髙津臣吾氏の意外な繋がりを「フカボリ」！

今回の放送では、さらに興味深い企画「フカボリスタジアム」も用意されています。今回は、カープの投手陣を支える鈴木健矢投手に深く切り込みます。リリーフとしても先発としてもチームに欠かせない存在となっている彼の投球術や素顔に迫るこの企画で、なんと鈴木投手が髙津氏を参考にしている部分があるという驚きの情報が！

現役時代、「シンカー」を武器に日米で活躍した髙津氏と、若きカープのエース候補である鈴木投手。この二人の間に、一体どのような繋がりがあるのでしょうか？髙津氏本人から語られるエピソードや、鈴木投手の知られざる努力の裏側は、野球ファンならずとも胸が熱くなること間違いなしです。彼のピッチングの秘密が、この番組で明らかになるかもしれません。

豪華プレゼントも！「ひろしま深掘りライブ フロントドア」放送概要

今回の「フロントドア」は、まさに広島の野球ファンにとって「お祭り」のような内容になりそうですね。そして、見逃せないのがカープ観戦ペアチケットが当たるプレゼント企画！詳しい応募方法は放送で発表されるとのことですので、ぜひ番組を最後までチェックしてください。

【放送概要】

: ひろしま深掘りライブ フロントドア: 2026年8月29日(土) 午後1時～ (生放送)

※出演者・番組内容は変更になる場合があります。

: 広島ホームテレビ

【スタジオ】

宇治原史規・菅広文 （ロザン）

髙津臣吾（プロ野球解説者）

廣瀬隼也・岡本愛衣（HOMEアナウンサー）

毎週おなじみのロザンのお二人とHOMEアナウンサーに加え、髙津臣吾氏という強力な布陣で送る今回の放送。トークの化学反応も楽しみですね！

今週末は「フロントドア」でカープの未来を語り合おう！

髙津臣吾氏というビッグネームを迎え、カープの逆転CS進出への道のり、若手投手の深掘り、そしてプレゼント企画まで！まさに情報満載、見どころたっぷりの「フロントドア」が、今週末の午後にあなたを待っています。

週末はテレビの前に集合して、広島の熱い野球談義に花を咲かせましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。