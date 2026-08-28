ブルボン「みちたりプラス」で叶える！美味しく手軽な新栄養習慣

「毎日忙しくて、ついつい食事の栄養バランスが偏りがち…」「小腹が空いた時、罪悪感なく食べられるものが欲しい！」そんな風に感じている方は多いのではないでしょうか。現代人の健康をサポートする、嬉しいニュースがブルボンから届きました。2026年9月1日に全国発売される新商品「みちたりプラス」は、美味しさと栄養を両立させた、まさに待望の栄養調整食品です。

この記事では、あなたの健康習慣を美味しく変える「みちたりプラス」の全貌を徹底解説します。発売が待ち遠しくなること間違いなしですよ！

忙しい毎日に「栄養チャージ」の新常識を！ブルボン「みちたりプラス」登場

ブルボンが提案する「みちたりプラス」は、「食事のバランスが気になるけど、毎日きちんと摂るのは大変…」といった現代人の悩みに寄り添うために開発されました。手軽に美味しく、そして体に良いものを求める声に応える、画期的な栄養調整食品です。

「本当にクッキーで栄養が摂れるの？」と最初は半信半疑かもしれませんが、その手軽さと美味しさにきっと驚くはず。2026年9月1日(火)の発売が今から待ち遠しいですね！

「みちたりプラス」ってどんなクッキー？その驚きの正体

「みちたりプラス」は、ただの美味しいフルーツクッキーではありません。甘酸っぱいフルーツフィリングを詰めて焼きあげた、やわらかな食感のクッキータイプの栄養調整食品なんです。

一般的なクッキーとは一線を画す、しっとりとした口どけと、中に隠されたフルーツのフィリングが、食べるたびに心を満たしてくれるでしょう。

まずは、その魅力的なパッケージから見てみましょう。

忙しいあなたに嬉しい！「みちたりプラス」が選ばれる3つの理由

「みちたりプラス」が日々の生活で忙しさを感じる皆さんの強い味方になる理由は、大きく分けて3つあります。

1. 驚きのやわらか食感と心躍るフルーツのハーモニー

このクッキーの最大の特長は、なんといってもそのやわらかな食感です。忙しい合間にサッと食べたい時でも、口の中でホロホロと溶けるような優しさが、心地よいリフレッシュタイムを演出してくれます。

さらに、中に詰まった甘酸っぱいフルーツフィリングが絶妙なアクセント。フルーツ本来の味わいが、クッキーの風味と見事に調和し、ただ美味しいだけでなく、心まで満たしてくれるような感覚が味わえます。

2. 不足しがちな栄養素をスマートに補給！

「みちたりプラス」は、美味しさだけでなく、健康への配慮も忘れていません。なんと、1袋(2個入り)で1日不足分※の3種の栄養素（鉄分、カルシウム、食物繊維）を補うことができるんです。

貧血予防やエネルギー生成に不可欠。特に女性は不足しがちです。骨や歯を丈夫にするだけでなく、精神安定にも関わります。腸内環境を整え、お通じをサポート。現代人に不足しがちな栄養素の代表格です。

これらの栄養素は、日々の食事だけで充足させるのが難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。そんな時、「みちたりプラス」があれば、おやつ感覚で手軽に、そして美味しく補給できるのは本当に嬉しいですね。

※「日本人の食事摂取基準(2025年版)」と「国民健康・栄養調査(令和6年)」に基づき算出されており、科学的な根拠に基づいている点も安心材料です。

3. いつでもどこでも！持ち運びに便利な設計

仕事中や移動中、あるいはちょっとした休憩時間など、様々なシーンで活躍してくれる「みちたりプラス」。やわらかな生地は、個別トレーでしっかり保護されているため、カバンの中でつぶれる心配もありません。

また、食べきりサイズ（2個入り）というのも気の利いたポイント。食べ過ぎを防ぎつつ、必要な分だけをスマートに摂れるように設計されています。

あなたはどっち派？選べる2つの魅力的な味わい

「みちたりプラス」は、気分や好みに合わせて選べる2種類のフレーバーで登場します。

ベリーミックス：甘酸っぱさに癒されるひととき

クリームチーズ風味のクッキーに、いちごやクランベリーをミックスしたフィリングが詰まっています。想像するだけで口の中に広がるのは、さっぱりとしたクッキーの味わいと、甘酸っぱいベリーのハーモニー。疲れた時にホッと一息入れたい、そんな時にぴったりな一品ではないでしょうか。

シトラスミックス：爽やかさでリフレッシュ！

こちらは、カスタード風味のクッキーに、オレンジやレモンをミックスしたフィリングが特徴です。コクのあるクッキーの味わいと、シトラスのさわやかな風味が織りなす組み合わせは、気分をリフレッシュしたい時に最適。まるでカフェでいただくような、贅沢な味わいが楽しめそうですね。

気になる発売日と購入場所は？

「みちたりプラス」の全国発売日は2026年9月1日(火) です。

価格はオープンプライスとなっていますが、栄養調整食品としての価値と美味しさを考えると、非常にコストパフォーマンスに優れていると予想できます。

主な販売チャネルは、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などが予定されています。皆さんの身近なスーパーやコンビニ、ドラッグストアで手軽に購入できるので、発売が近づいてきたらぜひチェックしてみてください。忙しい日のランチ後のデザートとして、あるいは午後の集中力が途切れてきた時のブレイクタイムに、カバンに忍ばせておくと心強い相棒になってくれることでしょう。

「みちたりプラス」で心も体も満たされる毎日へ

ブルボンが提案する新しい栄養調整食品「みちたりプラス」。やわらかな食感、甘酸っぱいフルーツフィリング、そして不足しがちな3つの栄養素を補えるという、まさに現代人のための画期的なクッキーです。

「みちたりプラス」という名前が示す通り、このクッキーがあなたの毎日を、心身ともに満たされたものにしてくれることを願っています。2026年9月1日の発売を、一緒に楽しみに待ちましょう！

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

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