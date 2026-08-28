災害時の食事、栄養バランスまで考えていますか？水や主食の備蓄は進んでいても、いざという時に野菜が不足し、栄養が偏ってしまう不安を抱えている方は少なくないでしょう。体調を崩しやすい避難生活で、ビタミンや食物繊維が不足することは、想像以上に深刻な問題に繋がります。

しかし、もう心配はいりません。北海道・十勝の食品加工メーカー「株式会社大望」が、9月1日の「防災の日」に発売する「大望のなまら助かる非常食セット-Emergency Food-」が、その常識を覆します。この画期的なセットで、もしもの時の食卓に彩りと安心を加えませんか？

災害時に「野菜」が必要な理由

大規模な災害が起き、避難生活が長期化すると、食事は簡便さを優先した炭水化物中心になりがちです。農林水産省の「災害時に備えた食品ストックガイド」でも指摘されているように、栄養バランスが偏ると体調不良につながるリスクが高まります。実際に、便秘や口内炎といった症状に悩まされたという声も少なくありません。

ビタミン、ミネラル、食物繊維は、普段の食事で何気なく摂取していますが、災害時には最も不足しがちな栄養素です。非常時こそ体力を維持し、免疫力を保つことが重要であり、そのためには普段と変わらない、あるいはそれ以上の栄養管理が求められます。

「なまら助かる」は伊達じゃない！ 北海道発の画期的な非常食

「なまら」とは北海道弁で「とても、すごく」という意味。「大望のなまら助かる非常食セット」は、その名の通り、災害時に非常に心強い存在となります。

この商品が最も注目される点は、「災害時にも野菜を」という、これまでの非常識を覆す新しい提案です。水や主食の備蓄は当然として、その先の「栄養バランス」にまで踏み込んでいる点が画期的だと感じます。

北海道の恵みがぎゅっと詰まった「野菜フレーク」の底力

このセットの核となるのは、大望が誇る北海道産野菜100％の野菜フレークです。かぼちゃ、とうもろこし、じゃがいも、にんじんなど、北海道の豊かな大地で育った旬の野菜を、無添加・無着色で丁寧にフレーク加工しています。

特に素晴らしいのは、その汎用性の高さです。水を加えるだけであっという間にペースト状になるため、乳幼児の離乳食から、咀嚼や嚥下（えんげ）が難しい高齢者の方まで、幅広い世代の栄養摂取に役立ちます。災害時だけでなく、普段の食事でも手軽に野菜を摂りたい時にも重宝するでしょう。

至れり尽くせりのオールインワンセットで、もしもの時も安心

「大望のなまら助かる非常食セット」は、単に野菜フレークを詰めただけではありません。

: 野菜フレークをペーストにするために必要な水もセットに。: 必要なものが一つにまとまっており、自宅や職場での保管はもちろん、災害発生時にはショルダーストラップを使って肩掛けし、スムーズに持ち出すことができます。

この「オールインワン」のスタイルは、災害時の混乱の中で「あれがない、これがない」と慌てることなく、冷静に対応するための大きな助けとなるでしょう。家庭の備蓄だけでなく、企業のBCP（事業継続計画）、自治体、保育園、学校、病院、介護施設といった場所での活用も想定されています。

価格と、その価値について

この充実したセットが、1,800円（税込）で提供されます。非常食というと、もっと高価なイメージがあるかもしれませんが、この価格設定は、まさに「安心」を手に入れるための賢い投資だと感じました。

: 災害時に不足しがちな野菜を補える価値。: 乳幼児から高齢者まで、家族全員で利用できる利便性。: 無添加・無着色で、水を加えるだけで食べられる手軽さ。: 持ち出しやすい専用バッグと水のセット。

これらを総合的に考えると、1,800円という価格は、災害時の「食」の安心を考えれば、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。さらに、売上金の一部が熊本県の被災地に寄付されるという社会貢献への意識も、高く評価したいポイントです。

北海道の恵みと、災害への深い洞察が生んだ「株式会社大望」

この画期的な非常食セットを生み出した「株式会社大望」は、1993年に北海道幕別町で設立されました。北海道の豊かな農産物を活用し、特に野菜フレークの製造では長年の実績を持つ企業です。

彼らの品質方針は「安全で安心できる製品を確実に提供する」こと。北海道の大自然が育んだ素材のおいしさを、より手軽な形で届けることに情熱を注いできました。単に製品を作るだけでなく、食を通じて社会貢献を目指す姿勢が、今回の「Emergency Food」にも色濃く表れています。

防災の日を「家族の食」を考えるきっかけに

9月1日の「防災の日」。この日は、非常持ち出し袋の中身を確認するだけでなく、「もし電気が止まったら？」「水道が使えなくなったら？」そんな状況で、「家族に何を食べさせたいか」を真剣に考える絶好の機会です。

特に小さなお子さんやご高齢の方がいるご家庭では、普段から「何を備蓄しておくか」を具体的にイメージしておくことが非常に大切になります。「大望のなまら助かる非常食セット-Emergency Food-」は、まさにその答えの一つとなるでしょう。

従来の備蓄に「野菜」という新しい視点を加え、災害時にもできるだけ栄養バランスの取れた食事を実現するための、頼もしい選択肢です。災害はいつ、どこで起こるかわかりません。ぜひこの機会に、ご自身の、そして大切な家族の「食の備え」について見直してみてはいかがでしょうか。北海道の恵みから生まれたこの新しい非常食が、もしもの時のあなたの強い味方になってくれるはずです。

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「大望のなまら助かる非常食セット」商品説明: https://shop.taimou.net/html/page2.html

「大望のなまら助かる非常食セット」購入ページ: https://shop.taimou.net/shopdetail/000000000064/flake/page1/order/

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