渡辺美里 小室哲哉の“転調”は「秘伝のタレみたいなもの」!? 名曲『My Revolution』制作当時のエピソード、小室ソングの魅力を語る

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、ボーカリストの渡辺美里さん。2025年5月にデビュー40周年を迎えた渡辺さんに、代表曲「My Revolution」の生みの親である小室哲哉さんとの秘話などについて語っていただきました。

唐橋： 40年の活動の中で数々の名曲を生み出してこられた渡辺美里さんですが、その中でも代表曲の1つとされるのが「My Revolution」です。この曲の生みの親である小室哲哉さんと、テレビ番組（※2026年6月に放送されたNHK「SONGS」）のスタジオで共演されていたのを拝見しました！

渡辺： そうですか！ 皆さんから「見たよ」と言われました。ネイリストさんからも「見ました」、いつも行く薬局の人からも「見ました」、美容師さんにも「見ました」と言われて。「すごい視聴率だな」と思って（笑）。「出ます」と告知していなくても、皆さん気にして見てくださっていてありがたかったです。

唐橋： 小室さんとの共演はいかがでしたか？ お久しぶりでしたか。

渡辺： そうですね。生配信での共演などは少し前にあったのですが、しっかりとお会いして、きちんとお仕事でご一緒するのはとっても久しぶりでした。

唐橋： お久しぶりという感じがしない、素晴らしい雰囲気でした。

渡辺： 私はレコードデビューする前から小室さんのスタジオに遊びに行かせていただいていて。お互いにまだ何者でもなく、「My Revolution」という曲も世の中にない状況の中で、小室さんたちTM NETWORKも“これから”という時期にお会いしているので、実家のような安心感があります。

唐橋： デビュー前からのお付き合いだったのですね。そして、デビューから半年後に4枚目のシングルとして「My Revolution」がリリースされました。そこに至るまでは、小室さんとかなり試行錯誤されたのでしょうか？

渡辺： お互いに「何かワクワクするものを作り出して、これから世に出よう！」という熱量に満ちあふれていた頃でしたので、試行錯誤というよりは熱気の中にいました。デビューアルバムの『eyes』を作っている時から、すでに次の作品の準備が始まっていたんです。デビューアルバムの中では『きみに会えて』と『死んでるみたいに生きたくない』という2曲を小室さんが書いてくださったのですが、そのアルバムのレコーディングをしている最中に、スタッフが「次のシングルで」と小室さんにオファーを出していて。「こんな曲ができたよ！」と言って、小室さんがレコーディングスタジオにわざわざ来てくださって。その場でピアノを弾いてくれて、私も「ラララ～」で合わせて歌ってみたんです。その瞬間に「すごい良いね！」となって、鳥肌が立ったのを今でもはっきりと覚えています。

唐橋： わあー！ その場で鳥肌が！

渡辺： 東京・中目黒にあるスタジオなのですが、今でもあのあたりを通ると「あ、『My Revolution』と出会ったスタジオだな」と思い出しながら通ることがあります。

唐橋： 聴いた瞬間に「良い！」と直感されたのですね。

渡辺： そうですね。私の楽曲やTM NETWORKの楽曲というのは「転調」が特徴的で……言ってみれば“秘伝のタレ”みたいなものなのですが（笑）。

唐橋： 小室さんといえば、代名詞とも言えるドラマチックな転調ですね。

渡辺： そうなんです。心地よく転調していくということの始まりだったと思うのですが、バンドのメンバーに演奏してもらうと「美里ちゃん、よくそこに入れるね」「この転調でよく迷わずに歌えるね」と言われる曲がたくさんあるんです。でも、私はもうデビュー当時から慣れてしまっているので（笑）。それで鍛えられているというか、「あ、また転調するな」と思いながら歌っています。

唐橋： （笑）。

渡辺： 数年前にセルフカバーも含めたカバーアルバムを出したり、カバー曲を歌うライブを開催したことがあって。他の方のカバー曲も歌いながら自分の曲もセルフカバーして、ちょっとここでお遊びを入れようと思って、小室さんに作ってもらった「Teenage Walk」と「BELIEVE」の間に（TM NETWORKの）「Get Wild」とか入れちゃう？って（笑）。歌っている間に「何回転調したんだろう!?」って（思いながら歌っていましたね）（笑）。

唐橋： 豪華なメドレーですね（笑）！

渡辺： バンドのメンバーからも「美里さん、よくこんなに転調しまくる構成を歌えますね」と言われて、「いや、プロなんで（笑）」と答えました。

唐橋： かっこいいです！

渡辺： でも、その転調があるからこそ、聴いている人がキュンとしたり、ドラマチックに感じたり、言葉がより引き立って聴こえてくるという効果があるのだと思います。

＜渡辺美里さんコンサート情報＞

伝説のスタジアムライブが復活します！

開催日時：11月8日（日）14:00開場／16:00開演

開催場所：西武ドーム(ベルーナドーム)

※詳しい情報は、渡辺美里さんの公式サイトをご覧ください

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/