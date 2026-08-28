Juice=Juice松永里愛「ガリの良さはまだ分からない」!? 謎すぎるキャッチコピーの真相とは？

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

8月のマンスリーゲストとして、ハロー!プロジェクトに所属するアイドルグループ・Juice=Juice（ジュース ジュース）から段原瑠々（だんばら・るる）さんと松永里愛（まつなが・りあい）さんが登場。

8月1日（土）の放送では、段原さんがリーダーとして大切にしていることや個性あふれるキャッチコピーなどについて語ってくれました。

――番組前半で紹介された段原さんのキャッチコピー「情熱を解き放つ大型犬リーダー段原瑠々」にまつわるエピソードなどで盛り上がりました。

続いて、松永さんのキャッチコピーは……？

◆キャッチコピーに「ガリ」がある理由

鞘師：続いて、里愛ちゃんの今のキャッチコピーを教えてください。

松永：「行動力ナンバーワン！ ガリのよさはまだ分からない21歳、松永里愛です！」

鞘師：ガリというチョイスはどういうことですか（笑）？

松永：キャッチコピーってなんだろうなって考えたときに、「松永里愛（マツナガ・リアイ）」の名前のなかに「ガリ」が入っているなって思ったんですよね（笑）。

鞘師：そういうことね！

松永：ガリはまだあまり食べられないので、入れようと思って入れました（笑）。

鞘師：瑠々ちゃんから見て、里愛ちゃんはどういう方ですか？

段原：パフォーマンスだとすごいクールに見えると思うんですけど、心のなかが熱々の子で、愛に溢れた子です。人懐っこいところもありますし、すごくかわいい子なんです！

◆『MORE! MORE! EP』

鞘師： 6月24日（水）には『MORE! MORE! EP』をリリースされました。こちらはどんな作品になっていますか？

松永：Juice=Juiceは「盛れ！ミ・アモーレ」をきっかけにたくさんの方が知ってくださる機会があったんですね。その楽曲をはじめとして、広瀬香美さんがプロデュースしてくださった「クラクラ☆クライマックス」という楽曲を含め、全6曲が収録されています。Juice=Juiceのかっこいい部分も、多幸感溢れるような場面もたくさん収録されているので、まさに「盛れ盛れ」で「MORE MORE」なEPになっています！

鞘師：Juice=Juiceの魅力がさらに分かるEPになっているんですね。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/