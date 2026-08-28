chilldspot比喩根「日本だと静かに聴いてもらえる曲なので…」海外フェスで驚愕した現地ファンの反応とは？

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。8月22日（土）の放送は、岡山県・アリオ倉敷2階フードコート内にあるサテライトスタジオ「FM岡山 アリオ768」から公開生放送でお届け！ ゲストに、3人組バンド・chilldspotの比喩根さん（Vo.＆Gt.）をお迎えして、海外でのライブで驚いたことや、7月8日にデジタルリリースされたシングル「ドラマ」の話について伺いました。chilldspotは、比喩根さん、玲山さん（Gt.）、小﨑さん（Ba.）からなる3ピースバンド。2019年から活動を開始し、高校在学中の2020年にファーストEP『the youth night』をリリース。ジャンルレスな音楽性で注目され、SUMMER SONICやJAPAN JAMなどの大型フェス、さらには、海外フェスのメインステージにも出演するなど、活動の幅を広げています。遠山：あるインタビューで、海外のライブについての記述があって、「とんでもない盛り上がりだった」と話されているのを読ませてもらいました。比喩根：すごかったです！ 海外の人からすると、こっち側がいわゆる“海外から来たアーティスト”なので、多分よっぽど好きで「絶対に見たい！」という人たちが来てくれていたからこそ、日本では起きない大合唱があったり、出待ちの方もすごくいてくださったりして、「届いているんだな、すごいな」というのを感じました。遠山：chilldspotとして、海外の方にも届いたきっかけとなった曲というのはありますか？比喩根：2曲あって。1曲はやっぱり、自分たちのなかで再生数が今一番多い「ネオンを消して」で、もう1曲は「愛哀」という曲なんですけど、それは中国の記事に載せていただいたことがあって、そこからちょっとずつ広がったみたいで、知ってくれている方が多かったですね。遠山：じゃあ、現地の皆さんもchilldspotの楽曲をたくさん聴いて、日本語で歌ってくださって。比喩根：そうです。「ネオンを消して」なんかは、みんな手を横に振りながら、サビを大合唱するみたいな（笑）。潮：えぇー！比喩根：日本だと、すごく静かに聴いてもらえる曲なので、ちょっとびっくりしましたね。遠山：国によって、楽しみ方が違うのも面白いですよね。比喩根：やっている側もすごく面白いです。遠山：chilldspotとして、現時点での最新楽曲は7月8日（水）にリリースされた「ドラマ」。こちらがドラマの主題歌になっている？比喩根：「さよならノワール」（フジテレビ系）というドラマ主題歌の書き下ろしをさせていただきました。遠山：この楽曲は比喩根さんが作られて……？比喩根：作詞は私で、作曲は（私と玲山の）2人でおこないました。遠山：ドラマ主題歌だと聞いたときに、おそらく脚本やストーリーに沿って、登場人物の気持ちになって書かれたのだと思いますが、僕はまずドラマ主題歌ということを抜きにして聴いたので、本当にこういう体験をされていたとしたら、それをよくぞ言葉とメロディーに落とし込んでくれたな、めちゃくちゃすごいなと……。比喩根：えぇ!? そんなに褒めていただくとハードル上がっちゃいますよ（笑）。遠山：でも、紗理菜もそう思わなかった？潮：私もそう思います。例えば「トラウマからノックの音 逃げ出したい」という歌詞があって、そのちょっと後に、今度は「あなたからノックの音 手を伸ばしたい」って、ちょっと似ているけど対になっているみたいな。そこの関係性みたいなものが情景として浮かんできて、“大人”って思いました。比喩根：ありがとうございます、うれしいです。遠山：比喩根さんにとっては、どういった曲になりましたか？比喩根：chilldspotで初めてドラマ主題歌の書き下ろしをしたんですよ。しかも、火曜日の午後9時というみんなが知っている時間帯で驚きもありましたけど、そのぶん今までの曲のなかでも一番話し合って、「どうしたらたくさんの人に届くか」「ドラマに沿えるか」といろいろ苦心して作った曲なので、こうして世に出たときに、自分たちにとってもすごくキーポイントとなったというか、「ターニングポイントの1曲」だと自信を持って言える曲になったとすごく思います。次回8月29日（土）の放送は、3ピースバンド・My Hair is Badをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ