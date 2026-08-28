山崎怜奈、ラパルフェの「VIVANT」阿部寛＆堺雅人モノマネに大爆笑「“ラパルフェの夏”と言っても過言ではない」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月24日（月）の放送は、お笑いコンビ・ラパルフェ（都留拓也さん、尾身智志さん）が登場！ 本記事で、現在放送中の日曜劇場「VIVANT」（TBS系）のモノマネに関する話題で盛り上がった模様を紹介します。――ゲストコーナーの冒頭で、ラパルフェが日曜劇場「VIVANT」（TBS系）のワンシーンを披露！ 尾身さんは堺雅人さん演じる乃木憂助、都留さんは阿部寛さん演じる野崎守のモノマネを披露し、れなちも爆笑しながらスタートしました。れなち：ということで、今日は「VIVANT」から阿部寛さんと堺雅人さん……ではなく、ラパルフェの都留拓也さん、尾身智志さんに来ていただきました！ よろしくお願いします！都留：すみませーん！尾身：騙し切れるのもここまででしたか（笑）。れなち：ハハハ（笑）。最高です！ 私はだって「ラパルフェが来る！」っていうほうが、もはやテンションが上がっているかもしれない（笑）。都留：マジすか！ うれしいな～。尾身：それはご本人を相対していないからですよ（笑）。れなち：確かに、ご本人に会ったことがないからかもしれないです（笑）。今は「VIVANT」でも「トイ・ストーリー」でも、めちゃくちゃ忙しいと思いますから、今年は“ラパルフェの夏”と言っても過言ではないのではと思いますけれども。都留：ありがとうございます！れなち：改めて、日曜劇場「VIVANT」のモノマネからご登場いただきましたけれども、（都留さんは）第1シーズンの頃から野崎をやっていらっしゃいましたもんね？都留：野崎はやっていました。「VIVANT」が終わってすぐ自宅でYouTubeを配信して。れなち：野崎がすごいシビアな感じなのに、そこにゆるっと猫が横切っていくのが（笑）。都留：猫はまだ「VIVANT」に興味がないみたいですね（笑）。れなち：そして、いつの間にか尾身さんが乃木になっているという。尾身：ね！ びっくりしましたね、本当に。都留：お前はやっている側なんだからびっくりしないだろ。あっただろ「やろう」っていうタイミングが。れなち：ハハハ（笑）。尾身：第1シーズンのときはやっていなくて。「VIVANT」の放送が終わってから始めました。れなち：何かきっかけがあったのですか？尾身：「VIVANT」が放送されているあいだ（都留が）阿部寛さんのモノマネをやっていると、芸人仲間とかから「あれ？ 堺雅人さんいけるんじゃない？」と言われて。れなち：それで、やってみたらいけたんですか!? すごいですね！尾身：なんか……いけましたね（笑）。れなち：どの芸人さんから言われたかって覚えています？尾身：何人かから言ってもらったんですけど、多分一番最初は（にゃんこスターの）アンゴラ村長。れなち：おぉ！尾身：大学からの同級生なんですよ。事務所も今一緒で、ライブもよく一緒になるので。＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55パーソナリティ：山崎怜奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/番組公式X：@darehanaTFM