フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、特別編として「話題作『その後』の物語」を30日に放送。ナレーションは、斉藤舞子アナウンサーが担当する。

  • 「伯爵」こと直哉さん

    「伯爵」こと直哉さん

「伯爵と呼ばれる男」

横浜の名門ホテルにヴィンテージファッションに身を包んだ人々が集まった。宴を率いるのは「伯爵」と呼ばれる直哉さん(61)。片眼鏡にヒゲ、三つ揃えのスーツ姿で、30代から歌人としても活動してきた。

直哉さんは、奈良市郊外に購入した400坪の古民家の改修費が2,000万円を超えたため、31年ぶりのアルバイト探しへ。配送会社に採用されたものの、慣れない仕事でミスを重ねわずか1カ月で退職。その後は別の仕事に就き安定した収入を得られるようになっていた。

ところが、その会社が突然倒産。再び仕事を失うことになった直哉さんは、新たな挑戦を始めるのだが…。

「今晩 泊めてください」

リュック一つで全国を旅し、「今晩泊めてください」と書かれたフリップを掲げるシュラフ石田さんが、千葉県柏市で出会ったのが、“茨城のフリーザ”こと井手さん(23)。アニメ『ドラゴンボール』のフリーザ姿でゴミ拾いをしていた。

あれから3年。井手さんは今も同じ姿でゴミを拾いながらバーで働いている。街を歩けば次々と声を掛けられ、「柏のヒーロー」と呼ぶ人まで。学生時代、周囲になじめず苦しんだ井手さんは「どん底を見たから、今度は誰かを助ける側になりたい」と語る。

そんな井手さんが今、目指している夢とは…。

  • “茨城のフリーザ”こと井手さん

    “茨城のフリーザ”こと井手さん

(C)フジテレビ

31年ぶりのアルバイトはミス続き1カ月で退職、別の仕事で安定収入も突然倒産…「伯爵」と呼ばれる男の新たな挑戦
「ホラーの主役はお化けではなく、人」――　『情熱大陸』100万部突破のホラー作家・背筋氏に密着
音楽ドキュメンタリー『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』の場面写真が公開
ジュゼッペ・トルナトーレが手がけるドキュメンタリー『ブルネロ 静かなる先見者』の日本公開が決定し、場面写真1点が公開
元自衛隊員花火師の同棲生活に“高注目度”　男社会の中で報われた女性花火師にも視線『ザ・ノンフィクション』
「背中を見て覚えろ」ではなかった――1年密着で先入観を覆された花火師の世界、“本当に好き”で働く若者たちに感じたゾス会社との共通点
大切な恋人へ花火でプロポーズ…ヨルシカsuis、自分がされたら「ちょっと恥ずかしい」も花火師なら納得「しっくりくるんだろうな」
元YouTuberの花火師、先輩たちの力も借りてサプライズ花火でプロポーズ　一世一代の思いは届くのか
世界遺産のポンペイとナポリを捉えたドキュメンタリー『ポンペイ、雲の下に生きる』の場面写真8点が公開
音楽ドキュメンタリー『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』のティザーポスターと特報が公開
「ガツガツいけない」思い悩む元看護師、先輩にかわいがられる元YouTuber…対照的な花火師同期に“視線集中”
自衛隊は使わないことが一番いい――太平洋戦争の元兵士と20代自衛官の言葉から考える「戦争」と「国を守ること」
関連画像をもっと見る