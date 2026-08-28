「スタッフの方々を含め、みんなで和気あいあいと撮影しています。暑いです(笑)」――福士蒼汰が主演する日本テレビ系ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』(10月4日スタート、毎週日曜22:30～)がクランクイン。福士は3日間伸ばした無精ひげ姿で逃亡シーンから、志田彩良は“幸せなデート”、田中樹は敵対する政治団体のアジトから、それぞれ撮影初日を迎えた。

福士蒼汰、3日間伸ばしたひげ姿で逃亡先のアパートへ

同作は、ミステリー作家・今村昌弘氏による書き下ろし小説『0秒前の彼女』を実写ドラマ化する極限チェイスのラブミステリー。爆弾事件で最愛の恋人・高木紗奈(志田)を目の前で失い、その事件を首謀したテロリストとして国家から追われる身となったフリージャーナリスト・津倉勇一(福士)が、逃亡先の韓国で、死んだはずの紗奈から電話を受けるところから物語が動き出す。

3人の中で先陣を切ってクランクインしたのは福士。撮影初日は、役作りのため3日間伸ばした無精ひげ姿で登場し、津倉の逃亡先となるアパートの一室から撮影をスタートした。

真夏日にもかかわらず、屋外では冬服で撮影する場面も。福士は現場について「スタッフの方々を含め、みんなで和気あいあいと撮影しています。暑いです(笑)」と語り、過酷な環境の中でも周囲を和ませた。

撮影初日を振り返り、「大事なシーンから始まり、これから物語がどんどん動いていくんだなというワクワク感や期待感があります」とコメント。「これからいろいろなキャストの方々が関わってくるのも楽しみです」と期待を寄せている。

志田彩良は“幸せなデートシーン”から

津倉の最愛の恋人・紗奈を演じる志田は、福士とのデートシーンでクランクインした。

「今日は幸せなデートシーンからスタートして、今はまだ楽しく現場を過ごせているので、今日は一旦幸せに楽しみたいと思います」と笑顔を見せる一方、この先にはハードな撮影も待ち受けているという。

「これからハードなシーンも出てくるのでちょっと大変そうですが、スタッフや出演者の皆さんと協力しながら、いいシーンをたくさん作っていけたらなと思います」と意気込んだ。

また、紗奈について「秘密がたくさんある」と明かし、「『紗奈が抱えている秘密は何なんだろう?』と細かいところまで見て考察していただけたらうれしいです」と呼びかけている。

田中樹、政治団体「リヴ・コモンズ」のアジトから始動

津倉と敵対する政治団体「リヴ・コモンズ」のリーダー・兵頭誠を演じる田中は、同団体のアジトでのシーンから撮影をスタートした。

田中にとって久しぶりの地上波ドラマ出演となり、「スタッフやキャストの皆さまと撮影を楽しみながら、とても明るい雰囲気の現場で撮影に臨んでいます」と現場の様子を紹介する。

兵頭という人物については、「自分なりに兵頭誠という人物をしっかり理解してなりきり、この『ハイド＆シーク』という作品の一部となれるよう精一杯頑張ります」と決意。

さらに、「彼と同じく言葉の力を信じている人間として共感できる部分も多々ある」と役との共通点を挙げ、「皆さまに愛されるキャラクターに育てていきたいです」と語った。

【編集部MEMO】

福士蒼汰は、1993年5月30日生まれ、東京都出身。2011年にドラマ『美咲ナンバーワン!!』などに出演し、同年『仮面ライダーフォーゼ』で主演。以降、ドラマ『恋仲』『きょうは会社休みます。』『愛してたって、秘密はある。』『大奥』『弁護士ソドム』、映画『好きっていいなよ。』『ストロボ・エッジ』『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』『旅猫リポート』『ザ・ファブル』などに出演。海外作品『THE HEAD』Season2にも参加した。第38回日本アカデミー賞新人俳優賞、第38回エランドール賞新人賞を受賞している。

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