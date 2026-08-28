旅行先で観光名所には行っても、地元のスーパーまで足を運ぶ人はそう多くないかもしれない。しかし、その土地ならではの生鮮食品や惣菜、郷土料理などが並ぶスーパーは、ローカル色豊かで地域の食文化を知ることができる"食のエンタメ空間"。そんな全国各地の個性あふれるスーパーがいっぱいの書籍『日本ご当地スーパー大全』(菅原佳己 著/辰巳出版)から一部内容を抜粋して紹介したい。今回は、「ツルヤ 軽井沢店」。
ツルヤ 軽井沢店
長野県北佐久郡軽井沢町長倉2707
［9 時30 分～20 時 ※季節により
開店時間が変わる場合あり（不定休）］
※最新情報は公式HPをご確認ください。
もはや軽井沢土産! 愛されジャムが大集合
長野県を中心に展開する『ツルヤ』は、オリジナル商品の充実ぶりが特徴。なかでも『ツルヤ 軽井沢店』は旅行者からも人気で、壁一面に並ぶジャムが名物です。お土産として喜ばれるのは、添加物をできるだけ使わず、地元素材で仕上げたもの。ブレイクした「ツルヤプレミアム 信州ふじりんごバター」をはじめ、「信州あんず」「巨峰」「信州白桃」など、地元フルーツをふんだんに使用。季節限定品は、品切れに要注意です。
50種類以上のジャムがズラリと並ぶ。季節商品を見つけたらトライ!
地元産のジャムは、箱に入れてお土産にも最適。通販もあり。
無添加漬物。地元で人気は「やわらか野沢菜」しょうゆ味。
手軽でおいしい長野名物「おやき」は、チンするだけで美味。
人気ディップソース。「信州味噌マヨ風」と「信州わさびマヨ風」。
りんご本来の風味が楽しめる「りんごチップス 信州ふじ」。
『日本ご当地スーパー大全』(菅原佳己 著/辰巳出版/1,760円)
日本全国のご当地スーパー1,000店舗以上を自腹で行脚した「スーパーマーケット研究家」である著者が、それらの中から超厳選92店舗を一挙紹介。地元愛があふれる店、オリジナルの看板商品が人気の店、超個性派＆こだわりのスーパー、朝市などイベントがおなじみの店舗……などなど、47都道府県のユニークで魅力的なスーパーが誌面いっぱいに掲載されている。スーパーやご当地フードに興味を持つ人が楽しめるのはもちろんのこと、旅のお供としても役立つ一冊。