旅行先で観光名所には行っても、地元のスーパーまで足を運ぶ人はそう多くないかもしれない。しかし、その土地ならではの生鮮食品や惣菜、郷土料理などが並ぶスーパーは、ローカル色豊かで地域の食文化を知ることができる"食のエンタメ空間"。そんな全国各地の個性あふれるスーパーがいっぱいの書籍『日本ご当地スーパー大全』(菅原佳己 著/辰巳出版)から一部内容を抜粋して紹介したい。今回は、「ツルヤ 軽井沢店」。

ツルヤ 軽井沢店

長野県北佐久郡軽井沢町長倉2707

［9 時30 分～20 時 ※季節により

開店時間が変わる場合あり（不定休）］

※最新情報は公式HPをご確認ください。

ツルヤ 軽井沢店

もはや軽井沢土産! 愛されジャムが大集合

長野県を中心に展開する『ツルヤ』は、オリジナル商品の充実ぶりが特徴。なかでも『ツルヤ 軽井沢店』は旅行者からも人気で、壁一面に並ぶジャムが名物です。お土産として喜ばれるのは、添加物をできるだけ使わず、地元素材で仕上げたもの。ブレイクした「ツルヤプレミアム 信州ふじりんごバター」をはじめ、「信州あんず」「巨峰」「信州白桃」など、地元フルーツをふんだんに使用。季節限定品は、品切れに要注意です。

50種類以上のジャムがズラリと並ぶ。季節商品を見つけたらトライ!

地元産のジャムは、箱に入れてお土産にも最適。通販もあり。

無添加漬物。地元で人気は「やわらか野沢菜」しょうゆ味。

手軽でおいしい長野名物「おやき」は、チンするだけで美味。

人気ディップソース。「信州味噌マヨ風」と「信州わさびマヨ風」。

りんご本来の風味が楽しめる「りんごチップス 信州ふじ」。