ローソンは、TVアニメ「忍たま乱太郎」とコラボレーションしたキャンペーンを8月25日から実施する。忍者のたまご「忍たま」たちが夏らしい装いで描かれたオリジナルイラストを使用し、さまざまな企画を展開する。一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100・Lミニマートは除く。

先着・数量限定「オリジナルクリアシート」

キャンペーンの目玉となるのが、対象のお菓子を2点購入すると先着・数量限定で入手できるオリジナルクリアシート。全5種をラインアップし、8月25日7時から9月7日まで実施する。各店舗で配布数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

オリジナルパッケージ&スタンド付き「トッポ」発売

オリジナルパッケージ商品として、「トッポ 忍たま乱太郎」と「トッポ ザ・ショコラ 忍たま乱太郎」を発売。商品には各4種のオリジナルクリアスタンドのうち1種がランダムで封入される。価格は各977円。

トッポ 忍たま乱太郎 (オリジナルクリアスタンド ランダム1枚入り 全4種)

トッポ ザ・ショコラ 忍たま乱太郎 (オリジナルクリアスタンド ランダム1枚入り 全4種)

ローソン・@Loppi＆HMV限定グッズ

ローソン店頭および@Loppi、HMV限定でオリジナルグッズも販売。「アクリルスタンド」(全11種・各1,320円もしくは1,870円)、「缶バッジ」(全11種・550円)が数量限定で登場する。

@Loppi・HMV限定予約販売グッズ

@Loppi・HMVでは予約商品も展開する。「みるくぱすてるぬい 私服ver.」(全16種・各1,980円)をはじめ、「アクリルデコフレーム」(全11種・各3,960円)、「かき氷風グラス＆コースターセット」(かき氷風グラス全1種、コースター全11種・各3,850円)、「エコバッグ＆チャームセット」(エコバッグ全1種、アクリルチャーム全11種・各2,970円)を用意。受付期間は8月25日10時から9月28日23時30分までで、2027年2月4日から順次受け渡しを開始する。

ローソンプリントではうちわも販売

ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」では、オリジナルうちわ全22種を販売する。価格はA3普通紙で各350円。販売期間は8月25日から10月26日まで。好きな絵柄を選んで購入できる。

全22種で展開されるコピー機オリジナルうちわ

キャンペーンの詳細や対象店舗、商品の取り扱い情報はローソン特設サイトで案内している。

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