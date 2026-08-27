Beerusは2026年8月25日、「お盆休みの別々帰省における夫婦関係の実態調査」の結果を発表した。本調査は2026年7月29日～7月30日、20代～50代の既婚男女1,102人を対象に、インターネット調査で実施された。

お盆休みに夫婦別々で帰省したことがある人は約半数

お盆休みに配偶者を伴わず実家に帰省した経験

まず、「お盆休みに配偶者を伴わず、実家に帰省したことがあるか」を尋ねたところ、「ある」(49.9%)、「ない」(50.1%)となった。20代～50代の既婚男女の約半数が、お盆休みに配偶者を伴わず実家に帰省した経験があることが分かった。

夫婦別々に帰省した人の7割以上は、配偶者の行動を詳細には把握していない

お盆休みの別々帰省中の配偶者の行動把握

続いて、お盆休みに配偶者を伴わず実家に帰省したことがある人を対象に、「お盆休みの帰省でお互いが離れて過ごしているとき、配偶者の行動やスケジュールをどの程度把握しているか」を尋ねた。

回答は、「断片的な内容しか把握していない」(30.0%)が最多となり、「一日のおおまかな行動内容のみ把握している」(28.4%)、「時間・場所・同行者まで詳細に把握している」(15.3%)、「全く把握していない」(14.5%)と続いた。

「断片的な内容しか把握していない」「一日のおおまかな行動内容のみ把握している」「全く把握していない」を合わせると72.9%となり、7割以上が配偶者の具体的な行動やスケジュールまでは把握していないことが明らかになった。

5人に1人以上が、夫婦別々の帰省中やその前後に配偶者へ不信感

お盆休みの別々帰省中や前後に配偶者へ不信感を抱いた経験

次に、お盆休みに配偶者を伴わず実家に帰省したことがある人に、「お盆休みの帰省でお互いが離れて過ごしているときやその前後に、配偶者の行動や言動に対して不信感を抱いた経験があるか」を尋ねたところ、「ある」(21.8%)、「ない」(78.2%)となり、5人に1人以上が配偶者に対して不信感を抱いた経験があると回答した。

夫婦が離れて過ごすことで、配偶者の行動や言動が気になった経験が一定数あることが分かった。

不信感につながったのは「連絡が取れない」「聞いていない予定や外出」

配偶者のどのような行動や言動に不信感を抱いたか

配偶者に対して不信感を抱いた経験がある人に、「どのような行動や言動に対して不信感を抱いたか」を尋ねたところ、「連絡が取れない・返信が極端に遅い」(37.5%)が最多となった。次いで、「事前に聞いていない予定や外出があった」(35.8%)、「スマートフォンを常に手放さない・隠すようになった」(26.7%)と続いた。

離れて過ごしている間に連絡が取りにくくなったり、事前に聞いていなかった予定や外出が判明したりすることが、不信感につながっていることがうかがえる。

不信感を抱いた後、「率直に問い詰めた」「スマートフォンを見た」

配偶者への不信感を抱いた後に実際にとった行動

続いて、配偶者の行動に不信感を抱いた後、実際にどのような行動をとったかを尋ねた。「率直に問い詰めた」(26.7%)が最多となり、「こっそり配偶者のスマートフォンを見た」(23.3%)と「特に何もしなかった」(23.3%)が同率で続いた。

不信感を抱いた際、直接本人に確認する人がいる一方、配偶者のスマートフォンを確認した人や、あえて何もしなかった人も一定数いる結果となった。

夫婦別々の帰省中に不信感を抱いた人の46.4%が「真実を確かめたい」

調査の最後に、お盆休みに配偶者を伴わず実家に帰省したことがある人に、「お盆休みの帰省でお互いが離れて過ごしているときやその前後の配偶者の行動に不信感を抱いた場合、真実を確かめることについてどのように考えるか」を尋ねた。「できれば真実を確かめたい」(32.0%)が2位、「必ず真実を確かめたい」(14.4%)が4位となり、合わせて46.4%となった。

一方、「あまり真実を確かめたくない」(33.1%)が最多で、「全く真実を確かめたくない」(20.5%)と続いた。

夫婦別々の帰省中やその前後に配偶者への不信感を抱いた人の45%以上が、その真実を確かめたいと考えていることが分かった。