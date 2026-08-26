乃木坂46加入から8年…賀喜遥香「アイドルとしてもちょっとずつ余裕が…」25歳を迎えて語った感謝と新たな決意

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月20日（木）の放送では、遥香先生の25歳の誕生日でもあった8月8日に開催された「真夏の全国ツアー2026」福岡公演の振り返りをおこないました。賀喜：先週の放送でも少しお話ししたのですが、今回は8月8日、私の誕生日の出来事について振り返っていこうかなと思います！この日は「真夏の全国ツアー2026」福岡公演の初日でして、ライブの日と誕生日がかぶったのは、乃木坂46を8年くらいやってきて初めてだったんですよ！ だから、私もすごく楽しみだったんです。誕生日にいろんな方とお話しすることはあったけど、当日にライブ会場で皆さんから「おめでとう！」って言ってもらえるのも初めてだった気がする！ すごくたくさんの方にお祝いしてもらえて、めっちゃうれしかった～！内容自体はいつもと変わらないんですけど、曲中のしゃべるところで、さくちゃん（遠藤さくら）が「お誕生日おめでとう♡」って言ってくれたり、一ノ瀬美空ちゃんも「今日は誕生日ですね！」ってお祝いしてくれたり、誕生日スペシャルだなって感じながら、私も25歳の最初の日だから「いつもより元気に頑張ってみようかな」と思ってパフォーマンスしていました！賀喜：ライブが終わってから、マネージャーさんが大きなケーキを運んできてくれて、スタッフさんやメンバーも一緒にお祝いしてくれたんですよ！ ライブのステージ上じゃないところでもお祝いしてくれて。一日中ずっと「お誕生日おめでとう！」っていっぱい言ってもらっちゃってすごかった！ステージに立っているときは、ファンの皆さんをずっと見ているんですけど、私の誕生日だから、私のペンライトとか、お誕生日バージョンのかきうちわ（『乃木坂LOCKS!』内で賀喜が作るオリジナルうちわ）を持ってくれているファンの皆さんがいつもよりいっぱいいた！ ライブステージに立って左側を向いたときに、左上のほうにかきうちわがめっちゃ固まっているのを見つけて、「おーい！」って手を振ったりして（笑）。気づいたかな？ それもうれしかった。ありがとう！私が近くにいったら、違うメンバーのファンの方も私のサイリウムカラーに替えてくれたりして、愛をたくさん感じたな～。「真夏の全国ツアー」は何回もやっているけど、誕生日がかぶっているメンバーもいたなかで、私だけギリギリかぶらなかったから夢だったの！水炊きも食べたし、ケーキも食べたし、楽しかったな～！ あっという間に終わっちゃったんですけど、そんな1日を過ごさせていただいて、メンバーのみんなにもそうですけど、ファンの皆さんにも本当に感謝です。ありがとうございます！入ったときは17歳だったんですけど、もう25歳になりました。あっという間すぎて怖い（笑）！ だけど、人としてもアイドルとしても、ちょっとずつ余裕が出てきたなと思っているので、25歳は周りの皆さんにたくさん感謝を伝えられる1年にしたいなと思っております。25歳の賀喜遥香もよろしくお願いします！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info