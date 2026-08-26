Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴の楽曲制作とライブの裏側を語る「基本的には元貴が舵取りを…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

今回の放送では、ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」に関して寄せられた生徒（リスナー）からのメッセージをチェックしていきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「FJORD」のDVDを見させていただきました。セットリストから、未発表曲の「Variety」、ドローンの演出全てが神でした。また、特典映像であるドキュメンタリーでは、いつもは大森先生がバンドマスターをやっているイメージがあるのですが、その役を藤澤先生がやっていて新鮮で、JAM'S（※ミセスのファンネーム）のために頑張ってくれているりょうちゃん（藤澤）を見られてうれしかったです。アルバムも楽しみにしています。

（愛知県 15歳 男の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：ありがとう！「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」！ 僕たちのデビュー10周年のライブでもありましたから、忘れられない時間になったね！ 自分でも映像を見返したりして、すごく幸せな気持ちになりますよ！

で、そうなの！ バンドマスター、バンマスね。これは演奏隊のみんなをまとめる役割なわけですけれども。確かに元貴がバンドの楽曲も作っているし、バンドのこれから進んでいく道であったりとか、やっていくことのイメージはやっぱり彼がしっかり考えて固めているわけですから。そういった意味でも元貴が基本的には舵取りをしてくれているけれど、実はライブのリハーサルなどでは元貴が特に序盤などは離席していて、僕と若井とサポートメンバーの皆さんでリハーサルを固めていく時間が結構あるんですよ。

そんな中で若井と僕、藤澤がもちろん当たり前ですけれど、ミセスとして主体となってリハーサルをしていく。で、特に僕がライブならではのアレンジのことだったりとか、ちょっとしたキメであったりとか、何かそういったものをみんなに提案したりとか、ツアーならではのことをやってみようよ、みたいなのを割と率先してやらせてもらっているかな。

実は、ライブによっては登場SEであったりとか、つなぎで使っているSEみたいなのも藤澤先生が作っていたりするんですよ！ 知ってた（笑）？ そういった部分もあるから、みんなで、メンバーで作り上げている瞬間も多かったりしますから、改めてそんなところもドキュメンタリー映像で知れることがたくさんあると思うので、ぜひぜひ映像作品をみんなに楽しんでもらいたいなって思います！ アルバムも楽しみにしていてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info