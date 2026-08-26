渡辺美里 35周年の悔しさを乗り越えた40周年「足かけ3年ほどかけて、アニバーサリーを盛り上げて楽しみました」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、ボーカリストの渡辺美里さん。2025年5月にデビュー40周年を迎えた渡辺さんの精力的なアニバーサリー活動などについて語りました。

唐橋： お久しぶりです！ 2019年にお越しいただいて以来、7年ぶりのご出演となります。

渡辺： そんなに経ちますか！

唐橋： あっという間でした。でも、この7年の間には世界的なコロナ禍もありましたし、美里さんにとってはデビュー35周年、そして40周年という大きな節目がぎゅっと詰まった、濃密な時間だったのではないでしょうか。

渡辺： そうですね。35周年のときが、まさに（コロナ禍で）世界中が「ストップ」というような、急ブレーキがかかった状態になりましたから。1年間でライブのステージにほとんど立たないということは、デビューしてから一度もなかったことだったんです。35周年で何もできなかったということもありましたので、その分、昨年から今年にかけての40周年は、長く楽しむつもりで動いてきました。39周年から40周年へ、「もうすぐ40周年」と言いながら足かけ3年ほどかけて、アニバーサリーを盛り上げてというか、楽しんできました。

唐橋： とことん盛り上げていく感じでいきたいですよね。

渡辺： そうですね。

＜渡辺美里さんコンサート情報＞

伝説のスタジアムライブが復活します！

開催日時：11月8日（日）14:00開場／16:00開演

開催場所：西武ドーム(ベルーナドーム)

※詳しい情報は、渡辺美里さんの公式サイトをご覧ください

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/