バイラルから“シーン最速”の異端児へ──ラッパーMIKADO、集大成『FAME FLAME』を配信

和歌山出身のラッパー、MIKADOが自身の軌跡と未来を提示する超大作フルアルバム『FAME FLAME』の配信をスタートさせた。

本作は、ハードなバンガーからエモーショナルなメロウチューン、そして首を振らせるアップテンポな楽曲まで、トラップミュージックのあらゆる魅力を網羅した全19曲を収録。これまでの道のりを辿りながら、MIKADO自身の「現在地」と「目指す先」をヘッズに向けて提示する、次世代へのガイダンスとも言える一枚に仕上がっている。

本作がシーンの決定打となる理由は、現在のヒップホップシーンの中心で躍動する豪華客演陣とプロデューサー陣の参加だ。客演には、T-Pablow（#6 ”FAME FLAME”）やTiji jojo（#8 ”Aura”）をはじめ、Young Coco、kohjiya、Jellyyanashi、HARKA.、Mel Edenといった、シーンの最前線を牽引するアーティストたちが集結。一歩も譲らないスリリングなマイクリレーを展開し、楽曲のクオリティを別次元へと昇華させている。

プロデュース面では、本作の軸となるサウンドを手掛けるHomunculu$を中心に、Trill Dinasty、Neetz、Vetteboy、June、ineedmorebuxなど、国内外で活躍するトップビートメイカーたちが強力なビートを提供。トラップという枠組みの中で多彩な表情を見せている。

タイトル『FAME FLAME』が示す通り、シーンを焼き尽くすほどの熱量と野心が詰め込まれた本作。MIKADOのネクストステージを高らかに宣言する必聴のマスターピースだ。10月には東京・大阪で開催されるZeppワンマンも両公演完売と勢いに乗る中でのリリースとなり、今後の動向にも注目が集まる。

Track List

1. Intro Spit Fire (Prod. Homunculus)

2. Real Diamonds (Prod. 99LA)

3. Mothra (Prod. Homunculus)

4. BAY SIDE (Prod. Trill Dinasty)

5. J-POP YORI feat. Young Coco (Prod. Vetteboy)

6. FAME FLAME feat. T-Pablow (Prod. Homunculu$)

7. 俺たち (Prod. June)

8. Aura feat. Tiji jojo & Jellyyanashi (Prod. ineedmorebux)

9. Money Longer feat. kohjiya (Prod. Vetteboy)

10. YUMMY YUMMY (Prod. Homunculu$)

11. SKRR SKRR feat. HARKA. (Prod. CCONTHATBEAT & June)

12. Bling Blaow (Prod. Trill Dinasty)

13. いい感じ (Prod. Neetz)

14. God Bless feat. Mel Eden (Prod. Krynx)

15. MIIKETA (Prod. Homunculu$ & MP)

16. Famous (Prod. ineedmorebux)

17. 自信がある (Prod. Homunculu$)

18. ビックホエール (Prod. June)

19. まわり (Prod. momonai & 10)

『FAME FLAME』

MIKADO

配信中

配信リンク：https://linkco.re/GDa4MC3Q

MIKADO

2001年、和歌山県生まれ。2024年、「ラップスタア誕生」への出場と”言った!!”のバイラルヒットで注目を集める。その後、ビッグアルバム『HOMUNCULUS』（2025年）と最新EP『NEW ERA』（2026年）で、二度のApple Musicヒップホップランキング1位を獲得。和歌山勢とのコラボ作『GUNSO LYFE STYLE』でもシーンを席巻し、2026年10月開催のZeppワンマン（東京・大阪）は両公演完売。自身のバックボーンから滲み出るリアルと、卓越したワードセンスを武器に、規格外のスピードでシーンを席巻し続ける「最強の異端児」。既存の枠をぶち壊し、Jラップシーンの新たなアイコンとして独走している。