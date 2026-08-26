Chilli Beans.、WurtS、PEOPLE 1共催3マンイベントから新コラボ曲が誕生

Chilli Beans.、WurtS、PEOPLE 1による3マンイベント「UPDATE 2.0」でホストを務めた"Chilli Beans."が作詞・作曲を手掛けた「Feel like slowing down feat. WurtS, Deu, Ito, Takeuchi (PEOPLE 1)」が、9月2日（水）に配信リリースされることが決定した。

【レポート】WurtS復活の夜、PEOPLE 1・Chilli Beans.と鳴らした3マン「UPDATE 2.0」

Chilli Beans.、WurtS、PEOPLE 1による3マンイベント「UPDATE 2.0」が、7月9日（木）東京ガーデンシアターにて開催された。それぞれ異なる音楽性を持ちながら、同世代のアーティストとして互いに刺激を与え合い、音楽を通して”UPDATE”し続けてきた3組による本イベント。昨年に続き2度目の開催となった今回は、Chilli Beans.がホストを務め、3組それぞれのライブに加え、ここでしか見ることのできないスペシャルなコラボレーションが実現した。

アンコールでステージに登場したWurtS、PEOPLE 1を迎え、Chilli Beans.がこの日のために書き下ろした新曲「Feel like slowing down feat. WurtS, Deu, Ito, Takeuchi (PEOPLE 1)」を初披露。7人がステージ上で肩を並べて歌う、開放感に満ちたこの楽曲は、3組が共に過ごす時間の楽しさや、互いの表現に刺激を受け合う関係性をそのまま音楽に落とし込んだ一曲。「UPDATE 2.0」のラストを飾るに相応しい、3組の新たなアンセムとなった。

リリースに先駆けて、8月27日（木）J-WAVE(81.3FM)「STEP ONE」にて初オンエアされる。

■Chilli Beans. コメント

3組が揃った時に描く景色はいつも、学生の時のような鮮やかさを帯びている。お互いの表現にときめいたり、普段は見ない角度から自分たちを見れたり。

そんなわちゃわちゃした雰囲気をサウンドに落とし込みたかった。

カラッとした風が吹いたようなサウンドに乗って、普段なら言葉にするのが少し恥ずかしいような歌詞たちも真っ直ぐ飛んでいく。

重たい気持ちになった時、この曲を聴いたらふと肩の荷を下ろして休憩できそう。

そんな曲。

■WurtS コメント

この曲は、これから時間をかけて育っていくような楽曲だと感じています。

空白をしっかりと埋めてくれるようなあたたかさと湿度があって、乾いていない印象を受けました。

シンプルな構成である分、3組それぞれの個性が”声”として表れていて、聴くたびに色んな発見がある楽曲だと思います。

音楽は日記みたいなもので、その時々にしか出せない声や想いがあると思っています。この曲にも、今だからこそ作ることができたものがたくさん詰まっています。

そんなこの曲を大切に守りながら、これからみんなで育てていきたいです。

■PEOPLE 1

Deu (PEOPLE 1)

それぞれの道を歩みながら、似たような景色を見てきたであろう三組が、こうして今なお肩を並べている。その事実がどれほど尊いものなのか、僕も、そしてあなたも、噛み締めていなければならないような気がしている。

ちなみにボーカルレコーディングで、PEOPLE 1とWurtSのディレクションをするチリビの姿は、なんだか不思議で面白かった。

■Ito (PEOPLE 1)

キュートもクールも乗りこなすChilli Beans.

独自性と普遍性を共存させるChilli Beans.

冷静さとクレイジーさが歪なChilli Beans.

あなたたちの世界観、歌詞、表現の仕方にいつもハッとさせられていますが、

遂に作品に混ざることができて、ゎたしはとってもハッピーです。いつもありがとぅ。 Ito

■Takeuchi (PEOPLE 1)

Chilli Beans.とWurtS、そして我々PEOPLE 1の三組それぞれの雰囲気や関係性が込められた

曲だと感じています。

聴きながら、三組で机を囲んでドーナツを食べながらライブ名の案出しをした事とかを思い出したり。

何よりこの曲の歌詞を初めて読んだ時とても嬉しかったし、これに応えて返したいという気持ちを込めてサビを一緒に歌いました。

これからもこの三組7人の関係性がこんな風に続いて行ったのなら、この上なく素敵だね。

＜リリース情報＞

Chilli Beans.

「Feel like slowing down feat. WurtS, Deu, Ito, Takeuchi」

2026年9月2日（水）Digital Release

https://orcd.co/feel

＜ライブ情報＞

「Chilli Beans. Tour 2026-2027 ”HONESTY”」

イープラス：https://eplus.jp/chillibeans/

ローソンチケット：https://l-tike.com/chilli-beans/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/chilli-beans/

〈LIVE HOUSE〉

2026年10月2日（金）札幌・PENNY LANE24 （OPEN 18:15 / START 19:00）

2026年10月3日（土）旭川・旭川CASINO DRIVE （OPEN 17:30/ START 18:00）

2026年10月17日（土）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年10月18日（日）金沢・⾦沢EIGHT HALL （OPEN 17:15 / START 18:00）

2026年10月24日（土）長崎・DRUM Be-7 （OPEN 17:30 / START 18:00）

2026年10月25日（日）熊本・熊本B.9 V2 （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年10月31日（土）仙台・仙台Rensa （OPEN 17:15 / START 18:00）

2026年11月1日（日）郡山・郡⼭Hip Shot Japan （OPEN 17:15 / START 18:00）

2026年11月7日（土）京都・KYOTO MUSE （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年11月8日（日）神戸・神⼾VARIT. （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年11月13日（金）岡山・岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM （OPEN 18:15 / START 19:00）

2026年11月14日（土）広島・広島CLUB QUATTRO （OPEN 17:15 / 18:00）

2026年11月28日（土）宇都宮・HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLDOUT

2026年11月29日（日）高崎・⾼崎Club JAMMERS （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年12月5日（土）高松・⾼松OLIVE HALL （OPEN 17:15 / START 18:00）

2026年12月6日（日）松山・松⼭サロンキティ （OPEN 17:30 / START 18:00）

2026年12月13日（日）福岡・DRUM LOGOS （OPEN 17:15 / START 18:00）

〈ZEPP〉

2027年1月17日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside （OPEN 17:00 / START 18:00）

2027年2月18日（木）愛知・Zepp Nagoya （OPEN 18:00 / 19:00）

2027年2月23日（火・祝）東京・Zepp Haneda（TOKYO） （OPEN 17:00 / START 18:00）

※2階指定席SOLD OUT

〈2026-2027 ASIA TOUR〉

2026年8月8日（土）ソウル・YES24 WANDERLOCH HALL ※公演終了

2026年8月30日（日）香港・TIDES

2027年4月10日（土）台北・Zepp New Taipei

HP:https://chilli-beans.com/