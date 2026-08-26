鈴木実貴子ズ「へいべべ」MV公開、お笑い芸人・センチネルの舞台裏支えるADに

鈴木実貴子ズが8月26日（水）に新曲「へいべべ」を配信リリースし、合わせてミュージックビデオを公開した。

「へいべべ」はバンド初のプロデューサーとして岩崎 慧（CTC, セカイイチ）を迎えて制作された、メロディと人間臭い歌詞が突き刺さる力強いロックナンバー。ミュージックビデオには、お笑い芸人・センチネルがゲスト出演した。今回の共演は、センチネルのトミサットが以前から鈴木実貴子ズのライブを見ていたことがきっかけ。ライブを通じて生まれた縁から、今回のゲスト出演が実現した。

映像では、漫才を披露するセンチネルのステージを舞台に、鈴木実貴子ズがそのステージを支えるアシスタントディレクター役として登場。煌びやかな舞台で繰り広げられるセンチネルの漫才と、その裏側で慌ただしく動き回る鈴木実貴子ズ。楽曲の世界観をユーモラスに描いた、遊び心あふれるミュージックビデオとなっている。

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

「へいべべ」

2026年8月26日（水）配信リリース

https://lnk.to/Heibebe

＜ライブ情報＞

鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」

2027年2月10日（水）恵比寿・LIQUIDROOM

時間：開場 18:30/開演19:30

詳細：https://eplus.jp/suzukimikiko/

自主企画イベント「心臓の騒音」

ゲスト：フラワーカンパニーズ

12月3日（木）新代田FEVER

時間：開場 18:30 開演 19:00

詳細：https://eplus.jp/suzukimikiko/

︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com