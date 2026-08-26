元プロ野球選手で野球解説者の小田幸平氏が14日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「球界唯一? 清原&桑田に可愛がられた男と『遅いから打たれない』山本昌のスゴさ【キャッチャーサミット】」に出演。“KKコンビ”として知られる清原和博氏と桑田真澄氏について語った。

清原和博氏

清原和博氏の性格も明かす「結構繊細」

現役時代、桑田氏とは海外で自主トレーニングをともにする間柄だったという小田氏。「配球のビデオを観るんですよ。ビデオを観て、『こういうときはこう思ってるんだ』って。やっぱりその中で、頭に叩き込まれたというのはありましたね」と当時を振り返った。

一方、清原氏との関係にも触れ、2人について「あそこ仲悪いかどうかは分からないですけど、僕は」としたうえで、「清さんは『ああいう野球の全部を知ってるやつに教えてもらえ』って言うし、桑田さんも桑田さんで『ああいう男になれ』って言ってた」と告白。続けて「そうやって言われるのは、一応僕だけって言われたんで、『おかしいな、お前は何をしてるんだ』ってよく言われたんですけど」と笑った。

清原氏からは、捕手としての技術についても細かく指導されたといい、「古田(敦也)さんとか谷繁(元信)さんとか『キャッチャーの良い人を見てみろ』って感じで。座ってるのが本当にキャッチャーの一直線のところなんで、『そこに座れ』って、地べたに座らされて」と回顧。「足のつき方とか言うんですよ。結構繊細なんで、清さんは」と清原氏の一面を紹介し、「もうちょっと荒っぽい感じかなと思いましたけどね、最初は」と、当初抱いていたイメージとの違いを明かしていた。