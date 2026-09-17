日本ハム vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs 西武
- 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武3勝-日本ハム1勝（9/13 西武7-1日本ハム (西武)、8/26 西武9-1日本ハム (西武)、8/25 西武1-3日本ハム (日本ハム)、8/13 日本ハム2-8西武 (西武)）
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|127
|69
|57
|1
|.548
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|0
|3
|DeNA
|130
|64
|63
|3
|.504
|5
|4
|ヤクルト
|129
|56
|71
|2
|.441
|13
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|14
|6
|広島
|126
|52
|70
|4
|.426
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|131
|83
|45
|3
|.648
|-
|2
|西武
|132
|73
|55
|4
|.570
|10
|3
|日本ハム
|132
|72
|57
|3
|.558
|11
|4
|オリックス
|132
|61
|69
|2
|.469
|23
|5
|ロッテ
|127
|58
|66
|3
|.468
|23
|6
|楽天
|128
|49
|78
|1
|.386
|33