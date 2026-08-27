渡辺美里“土曜朝ロードショー”が休日のルーティーン!?「映画を見るのがすごく好きなので」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、ボーカリストの渡辺美里さん。2025年5月にデビュー40周年を迎えた渡辺さんモーニングルーティーンなどについて伺いました。

唐橋： この番組が放送されている土曜日の朝9時ですが、普段はこの時間帯をどのように過ごされていますか。

渡辺： 大体週末はコンサートということが多いので、コンサート会場のある地方に向かう移動時間か、自宅にいられるときは「朝ロードショー」ですね。映画を見るのがすごく好きなので、ずっと見ようと思って溜めておいた映画を見るようにしています。夜になると仕事の打ち合わせや食事会が入ってしまうことがあるので、朝の時間に見るようにしています。

唐橋： 「金曜ロードショー」ならぬ、「土曜朝ロードショー」ですね。どんなジャンルの作品をご覧になるのですか？

渡辺： ありとあらゆるジャンルですね。ただ、朝から怖い作品を見るのはやめています。1日の始まりですから（笑）。その時の自分の気分によって、見たことがない作品もあれば、何度も見ているけれど「今日はこういう気分だな」「今週こんな人に会ったから」「来週こういう人に会うから、こんな映画を見ようかな」と選んでいます。

＜渡辺美里さんコンサート情報＞

伝説のスタジアムライブが復活します！

開催日時：11月8日（日）14:00開場／16:00開演

開催場所：西武ドーム(ベルーナドーム)

※詳しい情報は、渡辺美里さんの公式サイトをご覧ください

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/