ビザ・ワールドワイド・ジャパンはこのほど、9月8日～11日に東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「国際物流総合展2026」に、オーシャンネットワークエクスプレスジャパン(ONEジャパン)と共同出展すると発表した。

同社はONEジャパンとの共同展示およびセミナーを通じて、海運業界における企業間決済のデジタル化や業務効率化に向けた取り組みを紹介する。

展示ブースでは、ONEジャパンが荷主企業向けに提供するファイナンス関連総合ポータル「ONE Finance」において、今年4月より採用されたVisaのB2Bカード決済ソリューションの活用事例を分かりやすく説明する。また、9月10日に開催されるセミナーでは、「コンテナ海運大手ONEと挑むB2B決済の構造転換」をテーマに、物流業界における企業間決済の課題や海上運賃決済のデジタル化に向けた取り組みと導入効果について紹介する予定だ。

開催日時は9月8日～11日10:00～17:00。会場は東京ビッグサイト(東京国際展示場)東1～3、7・8ホール、西1～4ホール。同社とONEジャパンの出展ブースは東7ホール「E7-ZB21」となる。出展者プレゼンテーションセミナーは、セミナーA会場(西3ホール)で開催される。イベントおよびセミナーへの参加には事前登録が必要となる。