映画『八つ墓村』でヒロイン・森美也子役を演じた堀田真由が、同作の見どころを語った。

堀田真由

堀田真由らが映画『八つ墓村』プレミアナイトに登壇

映画『八つ墓村』(9月18日公開)のプレミアナイトが18日、都内で開催され、尾上松也、奥智哉、堀田真由、小籔千豊、高島礼子、滝藤賢一、清水崇監督が登壇。MCを奥浜レイラが担当した。

ヒロインで美しき未亡人・森美也子役を演じる堀田は、「何度も映像化されてきた『八つ墓村』に出演することができて、本当にうれしくなっております」と喜びながら、まだ映画公開前とあり「(内容について)言いたいんですけど、本当に緻密なストーリーになっていて、今は言えないので、ぜひ皆さんに届いて感想をお聞きできる日を楽しみにしております」と伝えた。

堀田真由が映画『八つ墓村』の見どころを語る

また、同作の見どころを聞かれると、堀田は「『八つ墓村』というと、やっぱり怖い印象があると思われるのですが、それだけでなく、怖さの中に人間の悲しみや愛情があるところが私は印象的で。今回、岡山県で撮影させていただいて、1977年版の映画の中でも使われていたロケ地にも足を運ばせていただきました」と明かしつつ、「もちろん背筋が凍るような恐ろしい描写もあるとは思うのですが、その土地の空気感が作品に出ていると思う」とアピール。

そして、「私自身、怖いものが得意ではないのですが、しっかりと観ることができたので、ちょっと怖いなと思っている方もきっと大丈夫なので、ぜひ劇場に足を運んでいただきたいです」とメッセージを送った。

映画『八つ墓村』ストーリー

内定ゼロ、彼女ナシ。大学生・井川辰弥のもとに舞い込んだ母の訃報。奇妙な探偵・金田一耕助に誘われ、岡山県山奥に潜む「八つ墓村」を訪れる。

封印された、ルーツと怨念の記憶が目を覚ます。村では、名家・田治見家の莫大な遺産の相続人である辰弥の帰還に合わせたかのように、不可解な連続殺人事件が発生。金田一耕助と共に、事件に巻き込まれてゆく。

美しき未亡人・森美也子、双子の大叔母、不気味な村人たちーー。誰も知らない“八つ墓”の秘密が今明かされるーー。