＜応募〆: 2026/8/25＞【5組10名様】劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』監督トークショー付き試写会にご招待！

今回はマイナビニュース読者の皆さまを、9月4日（金）より全国劇場にて3週間限定上映される劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』のトークショー付き試写会に、5組10名様ご招待します！

全世界で高い評価を獲得したアクションゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』を原作に、全編手描きによるフル2Dアニメーションで描かれる注目作です。

公開に先駆けて作品を鑑賞できる貴重な機会をお見逃しなく。

■世界的人気ゲームが待望のアニメ映画化

原作は、株式会社フロム・ソフトウェアが手掛け、世界中のゲームファンを魅了した『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』。

本作では、その重厚な世界観を全編手描きの2Dアニメーションで表現しています。

監督は、本作が長編初監督となる沓名健一氏。

脚本に佐藤卓哉氏、キャラクターデザインに岸田隆宏氏を迎え、日本アニメーション界を代表するスタッフ陣が集結しました。

■戦国の世を生きる主従の物語

時は戦国。

雪深い峠の先にある国「葦名」で、忍びの狼は「竜胤（りゅういん）」と呼ばれる特別な力を持つ少年・九郎に仕えています。

しかし、その力は人々を不死にする一方で、「竜咳」と呼ばれる病をもたらしていました。

宿命に立ち向かう九郎と、その運命を変えようとする狼。

二人の絆と戦いを描く、切なくも美しい物語が展開されます。

■豪華キャストと音楽にも注目

狼役は原作に引き続き浪川大輔さん、九郎役は佐藤みゆ希さん、葦名弦一郎役は津田健次郎さんが担当。

また音楽は蓮沼執太氏、主題曲には坂本龍一氏の「Blu」が起用されています。

映像・音楽・演技が融合した、劇場ならではの没入体験を楽しめます。

■トークショー付き試写会でいち早く鑑賞

試写会では本編上映に加え、沓名監督によるトークショーを予定。

作品制作の裏側や見どころを聞くことができる特別な機会です。

話題作をひと足早く鑑賞できるこのチャンスをぜひお楽しみください！

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』監督トークショー付き試写会に5組10名様をご招待！

気になる方はぜひご応募ください。

プレゼント内容

タイトル 劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』

内容 トークショー付き試写会 ご招待 5組10名様 イベント開催日程 2026年8月30日（日）午後帯 登壇者（予定） 沓名健一監督 会場 都内某所 公開日 2026年9月4日（金）全国劇場にて3週間限定上映 レーティング PG12 注意点 ※都合によりイベント内容は予告なく変更、または中止となる場合があります。

※時間などの詳細は当選者様のみにお知らせいたします。

※メディアによる取材が入る可能性があります。会場内のお客様が映像・写真等に映り込む場合がありますのでご了承ください。

※当日は受付にてご本人様確認を実施いたします。お名前とご住所を確認できる身分証を忘れずにお持ち下さい。顔写真入りの身分証であれば1点、顔写真がない身分証明書の場合、2点の身分証のご提示をお願いいたします。

※当選された方には、ご記入いただいたメールアドレス宛に当選メールの送付をもって代えさせていただきます。 キャンペーン名 「マイナビニュース2026年8月“注目映画の試写会”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/8/25)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年8月25日(火) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

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