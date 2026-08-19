HIKEが運営する「HIKE編集部」は、赤しゃり氏による人気ローファンタジー小説『俺が魔法少女になるんだよ！』のコミカライズ作画担当オーディション(コンテスト)の最終審査結果を発表した。

講談社が運営するDAYS NEO／ILLUSTDAYSにて開催された本コンテストには、原作への深い理解と圧倒的な表現力を持った作品が多数エントリー。厳正なる選考を重ねた結果、大賞は山座一心(やまざ・いっしん)氏に決定した。大賞受賞者の山座一心氏には、少年/青年向けマンガレーベル「COMIC ELAN」(コミックエラン)でのコミカライズ連載権および賞金10万円が授与される。コンテスト結果については詳細ページにて。

◎大賞受賞者：山座一心氏のコメント

このたびは大賞に選出いただきましてありがとうございます。

かわいいキャラクターが泥臭く戦う作品が大好きなので、小説を拝見して「これは自分の仕事なのでは？」と思い応募いたしました。

原作者様と解釈のすり合わせをしながら大事に作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

◎HIKE編集部 総評コメント

このたびは【『俺が魔法少女になるんだよ！』コミカライズコンテスト】に多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。

いずれの作品も原作への深い愛情と作り手としての熱量が伝わってくるものばかりで、審査は最後まで難航いたしました。慎重な議論を重ねた結果、今回は山座一心さんの作品を大賞に選出させていただきました。誠におめでとうございます。

本作につきましては連載を確約しており、これより連載開始に向けて準備を進めてまいります。読者の皆さまにお届けできる日まで、どうぞご期待いただけますと幸いです。

受賞に至らなかった作品にも、それぞれに際立った魅力があり、私たち自身が多くの刺激をいただきました。今回の一つの結果が作品の価値を決めるものでは決してありません。

このコンテストに挑んでくださったこと、そして大切な作品を託してくださったことに、改めて心より御礼申し上げます。

皆さまと再び作品を通じてお会いできる日を、楽しみにしております。

■『俺が魔法少女になるんだよ！』

原作：赤しゃり

漫画：山座一心

レーベル：COMIC ELAN(コミックエラン)

連載開始時期：2027年予定

＜あらすじ＞

魔力汚染により「魔物」と、それに唯一対抗できる「魔法少女」が生まれた世界。

魔物を倒せるのは、魔力を宿した幼い少女たちだけ。

そんな世界に疑問を抱く青年・七篠陽彩(ななしの ひいろ)は、スマホに住まう魔人ハクと出会う。

≪魔人と相乗りする勇気、ありますか？≫

少女が戦い、心身ともに傷を負い、ときには容赦なく死ぬ。

──こんな世界は、間違っている。

選択の余地はなかった。魔人の誘いを受け、彼は魔法少女となる道を選んだ。