「結局どっちなの?」――まだ何者でもない僕らの小さな揺らぎの物語。

黒髪ショートヘアで、制服はスラックス。高校2年の星野アカリは自分の性に揺らぎを感じつつも自分がどうあるべきか答えを出せずにいた。それでも身体は成長し、世間は16歳に次々と選択を迫る――。

僕と幼馴染と彼女の物語が、穏やかに色づいていく。『熱帯魚は雪に焦がれる』の萩埜まことが描く、新機軸の青春ストーリー『波よりも穏やかで、星よりも青く』(KADOKAWA刊)第1巻より一部をご紹介します。

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第2話：激白(2)

次回、続きます。

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『波よりも穏やかで、星よりも青く』はコミックス第1巻が現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。