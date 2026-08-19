竹書房は、「竹コミ！」で連載中の『恋愛感情のまるでない幼馴染漫画』8巻(著者：渡井亘)と、リンク作品『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』1巻(原作：渡井亘、漫画：よしだひでゆき)を2026年8月20日(木)に発売する。

＜あらすじ＞

お互いに恋愛感情が0％なのに、距離が近すぎる高校生男女のイチャな毎日を描いた累計10万部超え(電子含む)の4コマ『恋愛感情のまるでない幼馴染漫画』。その日常に繋がっていくまでの、壮絶な前日譚バトルを描いたストーリーが『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』となる。

＜見どころ＞

『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』は、『恋愛感情のまるでない幼馴染漫画』のエピソード0にあたる作品。どちらか片方だけでも独立して楽しめる内容でありつつ、2タイトルあわせてチェックすることで、よりキャラの気持ちに感情移入でき、物語を深く考察することができる構成を目指しているという。

■『恋愛感情のまるでない幼馴染漫画』8巻

著者：渡井亘

レーベル：バンブーコミックス

発売日：2026年8月20日(木)

判型：A5判

ページ数：96ページ

定価：1,100円(税込)

■『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』1巻

原作：渡井亘／漫画：よしだひでゆき

レーベル：バンブーコミックス異世界BC

発売日：2026年8月20日(木)

判型：B6判

ページ数：144ページ

定価：924円(税込)

＜特典情報＞

『恋愛感情のまるでない幼馴染漫画』試し読み

『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』試し読み