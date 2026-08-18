







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3名の日本人選手が在籍している。戦力としてはもちろん、日本をはじめとしたアジア市場の開拓にも大きく貢献している中、“4人目”の存在が浮上しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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獲得候補と目されているのは、阪神タイガース所属の佐藤輝明外野手。昨季セ・リーグで本塁打・打点の二冠に輝いたNPBトップクラスの強打者で、今季もここまで106試合、打率.314（リーグ1位）、28本塁打（同2位）、78打点（同1位）と、三冠王も視野に入る好成績を残している。



同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者によると、ドジャースは佐藤に関心を示しているとされる球団の一つだ。27歳の彼は早ければ今オフにもメジャーへ挑戦する可能性があるが、そのためには阪神からポスティングの承認を得る必要がある」と言及。



続けて、「一塁と三塁に主力が揃っているドジャースにとって、今オフに佐藤と契約するのは難しいかもしれない。だが、マックス・マンシー内野手は今月36歳、フレディ・フリーマン内野手も今季中に37歳となり、プレーできる期間はあと数年程度になる可能性がある。そのため、佐藤のメジャー挑戦が2028年、あるいは海外FA権を取得する2029年までずれ込めば、獲得しやすいロースター状況になっているかもしれない」と記している。











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