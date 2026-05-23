JCBザ・クラスの限定特典『メンバーズセレクション 2026』が到着、その中身は？

招待制のみでしか持つことができないJCBカードの中でも最高峰に位置するJCBザ・クラス。その会員に年に一度送られてくる、ザ・クラス メンバーズ・セレクション（通称：メンセレ）が今年も到着しました。メンバーズ・セレクションとは、厳選された商品カタログから無料で好きなものを1つ選べる特典のこと。ザ・クラスの目玉特典として人気があります。

例年3月頃に特典が届きますが、ザ・クラスを保有している筆者の手元にカタログが届きましたので、内容や特典の一部をご紹介いたします。

利用金額によって選べる商品が変わる

メンバーズ・セレクションはカードの年間利用額が300万円以上の方が選べるロイヤルコースと、すべての会員が選べる「エンターテインメント＆トラベルコース」「厳選商品コース」に分かれています。

コース別で、2025年のメンバーズ・セレクションと比較しながら、今年から増えた商品や、筆者の注目の商品をご紹介したいと思います。

ロイヤルコース

ロイヤルコースは、その他の商品に比べても、より限定感があり、金銭的な価値も高い商品がラインナップされています。

シングルモルトジャパニーズウイスキー厚岸 THE AKKESHI(抽選670名)

ロイヤルコースでは今年はシングルモルトジャパニーズウイスキー厚岸 ザ・クラス限定ラベルが追加されました。同等商品の特定はできませんが、およそ2万～3万円ほどの商品と思われます。北海道厚岸町で2016年から製造を開始した厚岸蒸溜所が手掛けるジャパニーズウイスキーで、シェリー樽で5年以上熟成させたフローラルな香りと、ピート燻香が特徴です。

プレスリリースより引用

紫鈴&明日香フルボトル 赤ワイン2本セット（抽選400名）

こちらも2026年に新登場。辻本憲三氏がオーナーを務めるカリフォルニア州ナパ・ヴァレーにあるプレミアムワイン。市場価格で1本2万～3万円ほどとなっていますので、2本で4～5万円ほどの価値になりそうです。

JCBプレミアナイト2026（抽選1000組2000名）

2025年に引き続きユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸し切りイベントへの招待もラインナップされています。こちらはスーパー・ニンテンドー・ワールドへの入場確約もついています。開催日時は2027年3月の日時指定となっています。

東京ディズニーシー・ホテル・ミラコスタスペシャルパーティ（ペアコース料理付き）と東京ディズニーシー日付指定券（2枚組）セット（抽選100組200名）

こちらも2025年に引き続きのラインナップ。JCBザ・クラス会員だけが参加できる特典。 ディズニーシーの日付指定券もついていますので、1日をより特別な時間にできる商品です。

ほかにも、読売ジャイアンツグラウンド体験付きペアチケットや、ソフトバンクホークスグラウンド体験付き観戦チケット3枚など、普段できない体験ができる商品も注目です。

エンターテインメント&トラベルコース

東京ディズニーシープライベート・イブニング・パーティーペアチケット（5000組10,000名）

JCBザ・クラス会員限定のイベントで、毎年かなりの盛り上がりを見せています。普段は混雑するアトラクションもスムーズに楽しめるなど、まさに夢のような時間を楽しめるイベントです。こちらは2026年2月の日時指定のチケットになります。2025年は東京ディズニーランドでの開催でしたので、昨年参加した方もまた別の楽しみとなりそうです。

こちらの限定イベント以外にも、通常のパークチケットにぬいぐるみやタオルがセットになった商品もラインナップされています。ペアだと難しいご家族などはこちらを選ぶとよいでしょう。

パークチケットとグッズがセットになった商品も

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（2枚組）とJCBエクスプレス・パス 1 引換券（4枚組）セット（抽選1000組2000名）

こちらも例年に引き続き選べる商品で、ご自身の好きな日時に利用できるチケットです。エクスプレス・パスは「JAWS」や「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」など、人気のアトラクションに利用できます。

厳選商品コース

アートスカーフ「七夕」「花束」（受注生産）

今年新たにラインナップされたのが、新しい文化を作るブランド「HERALBONY」の定番人気商品のスカーフから、ザ・クラス限定で商品化されたもの。華やかなデザインとなっており、特に女性から注目を集めそうだと感じました。

その他、家電や食品、美容器具などがラインナップされています。2025年と比べても入れ替わっている商品も多くあるので、長期間保有している方でも、飽きることなく商品を選べるのではないでしょうか。

個人的にはReFaのウルトラファインバブルシャワーヘッドや、ストレートアイロンなど、美容器具が充実している点に注目しています。

JCBザ・クラスはさらに使いやすく

ここまでメンバーズ・セレクションの中でも特に注目の商品を紹介してきました。ちなみに筆者の場合はディズニーチケット2枚組+ディズニータオルセットを選択。家族4人なので、なかなか抽選のペアチケットは選びにくいのですが、いつかは行ってみたいものです。

ザ・クラスは年会費55,000円ながらも、メンバーズ・セレクションだけでも2万円～5万円ほどの価値の商品が選べますので、これだけでも十分に元が取れるカードといえます。

さらにJCBはポイントシステムの変更で、従来のOki DokiポイントからJ-POINTにアップデート。マクドナルドやスターバックスなどで最大10%還元も得られるようになり、日常的にも使いやすいカードになりました。

一方で、年間700万円以上の高額利用者向けには、「Special Offer」として、通常では手に入らない特別な体験を提供する機会も設けました。

非日常の特別な体験と、日常での使いやすさの両面からアップデートが進んでいます。