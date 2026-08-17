インターリンクは7月31日、「夏のボーナス・賞与・臨時収入(以下、ボーナス)と、推し活・オタ活、貯蓄・投資に関するアンケート」の結果を発表した。同調査は7月9日～20日、同社が運営する「オタク川柳」のメールマガジン「オタ通」の会員984名を対象に、インターネットで実施した。

今年の夏、ボーナスがあるかを聞いたところ、「ある」は46.1%、「ない」は28.5%、「賞与制度がない」は17.0%だった。「ない」「賞与制度がない」を合わせる45.4%となっている。

ボーナスの使い道を聞いたところ、最多は「生活費に回す」(27.3%)で、「貯金する」(20.9%)、「旅行・レジャーに使う」(17.8%)、「推し活・オタ活に使う」(13.2%)、「投資・NISAに回す」(8.4%)と続いた。

ボーナスを推し活・オタ活に使いたいかを聞いたところ、51.8%が「一部なら使いたい」と回答した。「積極的に使いたい」(15.2%)と合わせると67.0%が推し活・オタ活に使いたいと考えていることがわかった。

ボーナスを貯蓄・投資・NISAに回したいか尋ねると、57.9%が「一部なら回したい」「積極的に回したい」と回答した。「興味はあるが、まだ決めていない」は32.4%で、推し活・オタ活を楽しみながらも、将来資金や資産形成への関心が高い様子がうかがえる。

「推し活」と「貯蓄・投資」のバランスについて聞いたところ、最も多い回答は「貯蓄・投資を優先したい」(24.7%)だった。「どちらも同じくらい大事」は22.2%、「推し活に使いすぎないよう意識している」は20.3%だった。9.2%は「将来のために備えたいが、推し活もやめられない」と答えている。