ナッジは7月27日、クレジットカード「Nudge」において、自分のペット写真でオリジナルのクレジットカードを作成できる「推しペットカード」の提供を開始した。

推しペットカード

これまでナッジは、アイドルやVTuber、地域の鉄道など、様々な「推し」を応援するクレジットカードクラブを展開してきた。一方で、SNS等では「うちの子(ペット)こそ人生最大の推し」という声が根強く存在し、ペット関連消費やペットの推し活市場は年々拡大を続けている。

同カードは、スマートフォンの待ち受け画面にペットの写真をつかうのと同じ感覚で、「お財布を開くたびに、うちの子に会える」――。この「いつも一緒」の感覚を、日常で最も頻繁に開く場所のひとつであるお財布の中で叶えたい。 そんな発想から誕生した。

国際ブランドはVisa。年会費は無料で、発行費用は3,000円。ナンバーレス仕様で、タッチ決済に対応するほか、EMV 3-Dセキュアをはじめとする不正検知システムを導入している。

自分のペット写真が、そのままクレジットカードに

Nudgeアプリからお気に入りのペット写真をアップロードするだけで、自分のペットが印刷されたクレジットカードが発行できる。

60種類以上のスタンプ・フレームで「デコる」体験

写真をアップロードして終わりではなく、60種類以上のスタンプやフレームで自由にデコレーションできる仕組みを用意。1枚のカード番号で複数デザインを発行できるため、成長記録やお気に入りショットごとに、コレクション感覚で何枚でも作成できる(1枚あたり発行手数料3,000円)。

決済のたびに、環境保全へ

カード利用額の0.1%は、環境保全団体「WWFジャパン」へ寄付される仕組みを導入。日々の買い物が、身近なペットだけでなく世界の野生生物や自然環境の未来を守る取り組みにつながる。

「使う」と「残す」を、2枚一組で

決済に使うカードとは別に、同デザインの保存用カードが付属する。日常使いで摩耗させることなく、お気に入りの一枚をきれいな状態で手元に残すことができる。

「プレミアムドッグフェスタ」に出展

同カードの入会ブースを、8月15日・16日に開催されるドッグイベント「プレミアムドッグフェスタ in Gメッセ群馬」に出展する。ブースでは、同カードの新規入会受付を実施するほか、ペットの写真で作れる世界に1枚だけのオリジナルデザインカードや、券面デザインでも使用できる愛犬の撮影ブースを用意する。