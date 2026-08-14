ヤクルトが5点差でＤｅＮＡに勝利

先発投手：ヤクルトは奥川恭伸が6回2/3回2失点の好投（4安打9奪三振）、ＤｅＮＡの平良拳太郎は5回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ヤクルトが1点を追加 6回裏：ヤクルトが6点を追加 7回表：ＤｅＮＡが2点を追加 注目選手：ヤクルトの長岡秀樹が1本塁打、4打点の活躍、ヤクルトの西村瑠伊斗が2打点の活躍、ＤｅＮＡの森敬斗が2打点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 104 58 45 1 .563 -
2 巨人 105 56 47 2 .544 2
3 DeNA 105 48 54 3 .471 9
4 ヤクルト 103 47 55 1 .461 10
5 中日 107 45 61 1 .425 14
6 広島 100 39 57 4 .406 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 105 66 38 1 .635 -
2 西武 108 59 46 3 .562 7
3 日本ハム 109 60 49 0 .550 8
4 オリックス 107 53 52 2 .505 13
5 ロッテ 102 47 52 3 .475 16
6 楽天 103 40 62 1 .392 25