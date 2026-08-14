小学館青年誌の漫画サイト「ビッコミ」では、漫画『ぼくらの』を48時間限定で最終巻直前まで読める全話無料キャンペーンを、8月14日0時より実施している。同キャンペーンでは8月15日まで閲覧できる。

鬼頭莫宏による『ぼくらの』は、『月刊IKKI』(小学館)にて2004年より連載され、2007年にはテレビ化がされている。近未来の日本を舞台に、夏休みの自然学校に参加した少年少女たちがロボットを操り地球を守るために戦うストーリー。

ビッコミ公式Xでは、無料公開の告知に合わせて「無料で読めると宣伝しながら矛盾しますが、ショックやしんどい展開に弱い人は読むのをおすすめしません。はじめに言っておきます。精神が削られます。注意してください。」と矛盾したコメントも投稿。ファンからは「これ本当に面白いのでまじで本当に本当におすすめ」「『ぼくらの』は一度は読むべき漫画の1つ」と作品に対する高い評価のコメントが寄せられている。