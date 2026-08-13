アトレティコ・マドリードに所属するFWアレクサンダー・セルロートは、筋肉系のケガで開幕戦を欠場するようだ。12日、スペイン紙『アス』が報じている。

ディエゴ・シメオネ監督のチームで、「すでに警鐘が鳴っている」とされる事態が起こった。セルロートが筋肉のトラブルにより、少なくとも3週間の離脱を余儀なくされるのだ。アントワーヌ・グリーズマンにニコ・ゴンサレスとティアゴ・アルマダがクラブを去ったほか、フリアン・アルバレスはFIFAワールドカップ2026終了後のバカンスから復帰したばかりでコンディションが整っておらず、19日の第1節マラガ戦を前に、FW陣の台所事情が厳しいものとなっている。

スペイン紙『アス』によると、マラガ戦は、FW陣のなかで計算ができる選手として唯一残ったアデモラ・ルックマンを最前線で起用する見通しとのこと。さらに、昨シーズンの3部リーグで23得点を記録したアルナウ・オルティス（Bチーム所属）のトップチーム昇格が見込まれている模様。24歳の同選手は現在、シメオネ監督の下でプレーするのか、他クラブへレンタル移籍するのかで去就は不透明ながらも、ひとまず開幕戦はトップチームのメンバーに加わるとされている。

また同紙は、「アトレティコでの居場所が確約されたわけではない」として移籍も視野に入れているとされるセルロートだが、このケガにより「戦列を離れている間は移籍の可能性も低い」と指摘。シメオネ監督は、依然としてバルセロナへの移籍願望を公にしたフリアンに期待を寄せているほか、進行中のクリスティアン・ロメロとの交渉を成立させた後に攻撃陣の新戦力獲得に動くことを求めているともされるが、今後の状況次第では復帰後のセルロートを頼りにする可能性も十分にありそうだ。