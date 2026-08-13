地震や津波による被害は車両保険使える？事例を紹介！

もし、運転中に地震が発生して事故を起こしてしまった場合や、地震が原因で津波が発生して流されてしまい見つからなかった場合は、車両保険は使えるのでしょうか。地震が原因で発生した損害で車両保険が、対象になる場合とそうでない場合の事例を紹介します。

地震による損害は車両保険の対象外✕

車両保険では、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波によって生じた損害は補償の対象外となります。

車両保険はほとんどの事故形態が補償対象になる「一般条件」と、補償範囲が限定された「エコノミー型」があります。地震による損害は、どちらのタイプの車両保険でも対象になりません。

一般条件 エコノミー型 地震による損害 ✕ ✕

車両保険が対象外になる事例

以下のケースは、地震が原因で発生した損害である為、車両保険の補償対象外です。

地震による揺れの為、ハンドルをとられて電柱に衝突し、契約車両が損傷した。

地震により家屋・高速道路・鉄道等の建造物が倒壊し、契約車両が下敷きになり損傷した。

地震により発生した津波により契約車両が流された。

地震により発生した火災により契約車両が全焼した。

地震の際に土砂崩れがあり、契約車両が横転し、車体損傷した。

地震後に発生した液状化現象の影響で契約車両が水没した。

車両保険が対象になる事例

以下のようなケースは、地震以外の要因により発生した損害であるため、車両保険の対象になります。

地震が発生した際、契約車両を走行中に液状化した土砂でスリップし、ガードレールに衝突し契約車両が損傷した。

地震が発生した際、地震で破損した道路、あるいは瓦礫の近くを走行しようとしていたところ、運転操作を誤り破損した路面や建物に接触し、契約車両が損傷した。

地震が発生した際、契約車両で現場を通過する際、建物から物が落下し契約車両が損傷した。

地震が発生した際、契約車両を運転中、地震により道路に亀裂があるのに気づくのが遅れて慌てて急ハンドルを切ったところ、電柱へ衝突し契約車両が損傷した。

地震に備えるには？

車両保険では、地震による損害は補償対象外ですが、車両保険に「地震・噴火・津波車両全損一時金特約」を付けておくと、ある程度カバーすることができます。

この特約を付帯していれば、地震・噴火・それらによる津波が原因で、契約車両が全損になった場合に、50万円が支払われます。全損とは、「津波によって流されてしまった」「地震による火災で全焼した」「瓦礫の下敷きになって廃車になった」「地震が原因で発生した土砂崩れにより流失した」などが該当します。

窓ガラスの破損、ドアの凹みなど分損では対象外になり、また、車両の修理費用が全額補償される訳ではなく、50万円が一時金として支払われます。

対人・対物賠償責任保険、人身傷害保険は？

車両保険のみならず、人身傷害、対物賠償責任・対人賠償責任、ロードサービスも、地震が原因で発生した損害は、補償の対象外になります。車両保険が対象外になることで、レンタカー特約も対象外になります。

人身傷害保険 対人・対物賠償責任保険 ロードサービス・レンタカー特約 地震による損害 ✕ ✕ ✕

対人・対物賠償責任が対象外になる事例

以下のケースは、地震が原因で発生した損害である為、対人・対物賠償責任の補償対象外となります。

地震の揺れで駐車中の契約車両が勝手に前進し、前に駐車していた相手車両に衝突し、双方が損傷した。

高架式の道路を走行中に地震が発生し道路が切断された為に契約車両が転落し、地上の歩行者にあたり歩行者が負傷した。

地震によりリフト式駐車場に駐車していた契約車両が落下し、歩行者が下敷きになり負傷した。

対人・対物賠償責任保険が対象になる事例

地震との因果関係が認められた場合は対人・対物賠償責任保険は補償対象になりません。しかし、運転者の不注意（人的要因）により事故が発生した場合には、対人・対物賠償責任保険は補償対象になります。

地震発生時、前方不注意となった契約車両の運転手が前方に駐車中の車両に衝突し、相手車両・相手方に怪我を負わせた。

地震後の停電により信号機が停止している状況下で出合頭衝突した。

人身傷害保険が対象外になる事例

以下の事例も地震により発生した損害である為、人身傷害保険の補償対象外となります。

地震により建物が倒壊し、瓦礫の下敷きになった契約自動車に搭乗中の被保険者が負傷した。

地震により発生した津波により、契約自動車が流され、契約自動車に搭乗中の被保険者が負傷した。

まとめ

地震による損害はほとんどの保険が利用できません。大規模な地震が発生し大混乱が起こっている中、１件ずつその地震と損害の因果関係を立証することは困難であると考えられているためです。もし、地震の影響で車が動かなくなってしまった場合ロードサービスも対象外ですが、JAFなら利用できます。地震に備えておきたい場合、「地震・噴火・津波車両全損一時金特約」やJAFへの加入などを検討されてみてもよいでしょう。

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