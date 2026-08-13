8月1日に開催された「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」にて、最終候補作30句の中からご来場の皆様による投票で決定した。

THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER

ゴールドオンラインは2026年8月6日、お金に関する「あるある」を五・七・五の川柳で表現するコンテストの受賞作品を発表した。8月1日に開催された「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」にて、最終候補作30句の中からご来場の皆様による投票で決定した。

￭大賞 「トランプと 妻の機嫌を 読み損ね」(投資部門) ペンネーム:風信子 さん

￭「投資」部門 最優秀賞 「NISAより 自分の子どもに 投資する」 ペンネーム:タカボン さん

￭「相続」部門 最優秀賞 「パスワード あの世に持って 行かないで」 ペンネーム:ねくろまん さん

￭「AI」部門 最優秀賞 「AIに 聞けば聞くほど 迷い道」 ペンネーム:純まほろば さん

￭優秀賞(6作品)

「投資せぬ それもリスクに なる時代」(投資部門) ペンネーム:マネーの猫 さん

「へそくりは 昔はタンス 今NISA」(投資部門) ペンネーム:さごじょう さん

「揉めるなら 寄付してしまえ ホトトギス」(相続部門) ペンネーム:りりびお さん

「含み益 AIだけに 打ち明ける」(AI部門) ペンネーム:ヤブイヌぐんだん さん

「AIが 売れと言うのに 欲が勝つ」(AI部門) ペンネーム:Doraking さん

「AIに 聞いた売りどき 買いだった」(AI部門) ペンネーム:ぼんぺい さん

￭賞品

大賞(1作品):アマゾンギフト券5万円分

部門別・最優秀賞(各1作品、計3作品):アマゾンギフト券1万円分

優秀賞(6作品):アマゾンギフト券5,000円分

入選(20作品):アマゾンギフト券1,000円分