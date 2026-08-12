★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月12日の12星座占いでは、ふたご座が総合運1位。これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！2位はみずがめ座、3位はしし座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおひつじ座といて座、金運がおとめ座とやぎ座、仕事運がしし座、健康運がてんびん座とみずがめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。