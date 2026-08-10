長州力、『男磨きハウス2』の番組趣旨を勘違い「だから参加した人たちを見て最初に『これはダメだろ』というところからのスタートですね」

ABEMAオリジナルリアリティショー『男磨きハウス2』が13日(22:30〜)にスタートする。

漢 a.k.a. GAMIや長州力らが特別コーチに

シーズン2となる男磨きハウスの門を叩いたのは、応募総数500名の中から、倍率100倍の熾烈な書類審査とオーディションを勝ち抜いた5人。

13年ぶりに引きこもりを脱して外に出た22歳“幼卒”、瀕死体験を持つ31歳子供部屋おじさん、「BreakingDown」出演経験もある18歳のお騒がせ系底辺YouTuber、13歳で渡米した語学力と端正な顔立ちを持つもこじらせている33歳の残念イケメン、“プライドと劣等感”をこじらせている19歳の生物オタク大学生といった5人が、「男磨きハウス二期生」として、己の"弱さ"と向き合う過酷なコーチングに挑む。

そして今回は、累計1,300組以上の成婚実績を持つ敏腕恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏、ラッパーとして支持を集める漢 a.k.a. GAMI、元プロレスラーでタレントの長州力、チャンネル登録者210万人超えを誇る人気筋肉系YouTuber・ぷろたんといった4人の特別コーチ陣が、参加者の成長をサポートする。

特別コーチのコメントは以下の通り。

植草美幸氏

恋愛経験がない方々、普段あまり美意識を持ったことがなかった方々など、いろんな背景を持つ男性陣が、様々なプロフェッショナルの手を借り、男を磨き、課題に向かって熱意を持って、婚活パーティーに挑む場面をサポートさせていただきました。果敢にがんばる姿をぜひご覧ください。

長州力

「男磨きハウス2」を僕はずっと勘違いしていて、プロレスラーになりたい人たちを鍛えるものとばかり思っていました。勘違いしてましたね。収録がはじまる直前にやっと気づきましたね。だから参加した人たちを見て最初に「これはダメだろ」というところからのスタートですね。申し訳ありませんでした。

ジョージさんとは初対面なんですが色々と話をさせてもらって彼の考えとかとか聞いてとても勉強になりました。印象に残っているのは初日に僕は切れそうになるくらい内心イライラしたのです。もう切れていたのでしょうね。僕は昭和の人間だからっていうのもあるのかもしれないけど。

翌日、僕は彼らと距離を置いて見ていたのだけど、彼らの彼らなりも自分を変えたいという気持ちに心を動かされたのか、気づけばリングにあがってましたね。そんな予定ではなかったのですけどね。彼らの不器用だけど自分を変えたいという純粋な気持ちに僕の心も動かされたのかもしれません。ちょっと熱くなってしまいました。大丈夫でしたかね？

番組の見どころですが、僕の出演場面だけで言えば正直わからないんです。演じていたわけでもなく、ただ思った通りの感情のままで動いていたので。だからどんな風になっているのか自分でもわからないんです。迷惑かけていなければいいなとしか思いつかないんです。ごめんなさい。でも短い間でしたけど僕自身が非常に学びが多かったです。その後、彼らはどうなりましたか? 頑張って変わっていきましたか? 収録からずいぶん日数も経ちましたが、ずっと気になってますね。

漢 a.k.a. GAMI

今回は、予選で惜しくも落ちたメンバーを受け持ち、合格したメンバーとの差を実感しながら、自分たちの殻を破ってもらうことがテーマでした。本音や気持ちをアカペラでぶつけ合ったり、料理を通してそれぞれの個性や協調性など、人間性が見える場面もたくさんありました。そうした経験を経て、彼らが一人の男として成長していく姿を、視聴者の皆さんにもぜひ見届けていただきたいです。そして。自分自身も一人の男として改めて自分を見つめ直す、いい機会になりました。放送を楽しみにしています。

ぷろたん

びっくりしたけど前から見てたので貢献できることがあるなら嬉しいです。印象深かったのは男子達が極限まで最後追い込まれ、LINE交換や二次会に誘う時の表情や今できる精一杯の行動が面白さを、超えて感動に変わったところです。

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